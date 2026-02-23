Venäjän apurit voittivat Brysselissä – uusista EU-pakotteista ei saatu sopua

EU-maat eivät maanantaina päässeet sopuun uusimmasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista ulkoministerikokouksessaan Brysselissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomea kokouksessa edustaneen valtiosihteeri Pasi Rajalan mukaan pakotepaketista on neuvoteltu ahkerasti, mutta muutamilla jäsenmailla on edelleen varaumia siitä, millaisia vaikutuksia pakotteilla olisi unionin jäsenmaihin.

- Tästä on nyt neuvoteltu ahkerasti koko ajan. Siellä on pari jäsenmaata, joilla on vielä varaumia tai kysymyksiä liittyen näiden pakotteiden vaikutuksiin koskien EU:n jäsenmaita. Niihin nyt yritetään löytää vastauksia, Rajala sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Rajala ei avannut tarkemmin sitä, minkä jäsenmaiden vastustukseen pakotepaketti kaatui.

KIELTEISEN KANTANSA ilmoitti jo etukäteen Unkarin pääministeri Viktor Orban. Hän sanoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, ettei Unkari aio hyväksyä pakettia.

Unkari haluaa toiminnallaan vauhdittaa sitä, että venäläisen öljyn toimitukset Unkariin Ukrainan kautta kulkevan Druzhba-öljyputken kautta käynnistyisivät uudelleen.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjältä Ukrainan läpi Unkariin ja Slovakiaan kulkeva öljyputki suljettiin sen jälkeen, kun se vaurioitui Venäjän iskussa tammikuussa.

Taloudessaan vahvasti merenkulkuun nojaavat Kreikka ja Malta ovat puolestaan vastustaneet pakotepakettiin sisältynyttä meripalveluiden kieltoa Venäjän varjolaivastolle.

Se estäisi EU:ssa toimivilta yrityksiltä kaikenlaisten venäläistä raakaöljyä kuljettavien tankkereiden palvelemisen, ja tekisi ison loven esimerkiksi satamapalveluyritysten kassoihin.

Tankkerit eivät kiellon jälkeen pääsisi enää EU:n satamiin, eikä niitä voisi vakuuttaa.