Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

23.2.2026 16:12 ・ Päivitetty: 23.2.2026 16:21

Venäjän apurit voittivat Brysselissä – uusista EU-pakotteista ei saatu sopua

LEHTIKUVA / AFP
Unkarin Viktor Orban julisti jo viikonloppuna maansa vastustavan uusia Venäjä-pakotteita.

EU-maat eivät maanantaina päässeet sopuun uusimmasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista ulkoministerikokouksessaan Brysselissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomea kokouksessa edustaneen valtiosihteeri Pasi Rajalan mukaan pakotepaketista on neuvoteltu ahkerasti, mutta muutamilla jäsenmailla on edelleen varaumia siitä, millaisia vaikutuksia pakotteilla olisi unionin jäsenmaihin.

- Tästä on nyt neuvoteltu ahkerasti koko ajan. Siellä on pari jäsenmaata, joilla on vielä varaumia tai kysymyksiä liittyen näiden pakotteiden vaikutuksiin koskien EU:n jäsenmaita. Niihin nyt yritetään löytää vastauksia, Rajala sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Rajala ei avannut tarkemmin sitä, minkä jäsenmaiden vastustukseen pakotepaketti kaatui.

KIELTEISEN KANTANSA ilmoitti jo etukäteen Unkarin pääministeri Viktor Orban. Hän sanoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä, ettei Unkari aio hyväksyä pakettia.

Unkari haluaa toiminnallaan vauhdittaa sitä, että venäläisen öljyn toimitukset Unkariin Ukrainan kautta kulkevan Druzhba-öljyputken kautta käynnistyisivät uudelleen.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjältä Ukrainan läpi Unkariin ja Slovakiaan kulkeva öljyputki suljettiin sen jälkeen, kun se vaurioitui Venäjän iskussa tammikuussa.

Taloudessaan vahvasti merenkulkuun nojaavat Kreikka ja Malta ovat puolestaan vastustaneet pakotepakettiin sisältynyttä meripalveluiden kieltoa Venäjän varjolaivastolle.

Se estäisi EU:ssa toimivilta yrityksiltä kaikenlaisten venäläistä raakaöljyä kuljettavien tankkereiden palvelemisen, ja tekisi ison loven esimerkiksi satamapalveluyritysten kassoihin.

Tankkerit eivät kiellon jälkeen pääsisi enää EU:n satamiin, eikä niitä voisi vakuuttaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
23.2.2026
Ukrainalaisten osuus maahanmuuttajien työttömyydestä yli puolet – Koko työllisyystilanne ei silti tällä selity
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
23.2.2026
Arvio: Lillanin Status Quo haluaa herätellä eriarvoisuuteen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU