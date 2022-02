Venäjän duuma on hyväksynyt YYA-sopimukset Donetskin ja Luhanskin kanssa

Venäjän duuma on hyväksynyt ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimukset Itä-Ukrainan separatistitasavaltojen kanssa, joiden itsenäisyyden Ukrainasta presidentti Vladimir Putin tunnusti eilen. Duuman kokous päättyi raikuviin aplodeihin.

Sopimukset sisältävät niin puolustusyhteistyötä kuin taloudellistakin integraatiota, ja ne mahdollistavat Venäjän sotilastukikohtien perustamisen separatistialueille. Venäläisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan sekä Donetskin että Luhanskin niin sanotut kansantasavallat ratifioivat sopimukset Venäjän kanssa jo aiemmin.

Sopimukset ovat kymmenvuotisia ja uusiutuivat automaattisesti viiden vuoden jaksoille, ellei toinen osapuoli niitä katkaise.

Venäjän ulkoministeriö kehotti tiistaina muitakin maita tunnustamaan separatistialueiden itsenäisyyden. Venäjän ulkoministeriö sanoi lausunnossaan, että alueiden itsenäisyyden tunnustaminen ”ei ollut helppoa, mutta se oli ainoa mahdollinen askel”.

Venäjä on tosiasiassa ylläpitänyt separatistihallintoja vuodesta 2014 asti, jolloin ne julistautuivat itsenäisiksi. Venäjä on ensimmäinen maa, joka on tunnustanut tasavaltojen itsenäisyyden.