Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

23.12.2025 13:48 ・ Päivitetty: 23.12.2025 13:48

Venäjän ilmaiskut voisivat romahduttaa Tshernobylin ydinvoimalan säteilysuojakuoren, voimalan johtaja varoittaa

LEHTIKUVA / AFP / TETIANA DZHAFAROVA
Aiemmin tänä vuonna voimalan ulompi säteilysuojakuori sai osuman. Kuvassa vahingoittunut suojakuori 14. helmikuuta 2025.

Venäjän ilmaiskut voisivat romahduttaa Tshernobylin ydinvoimalaa ympäröivän sisemmän säteilysuojakuoren Ukrainassa, voimalan johtaja Serhi Tarakanov kertoi uutistoimisto AFP:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Jos ohjus tai drooni osuu siihen suoraan tai edes putoaa jonnekin lähelle, niin Luoja varjele, se voi aiheuttaa alueella pienen maanjäristyksen. Kukaan ei voi taata, että suojalaitos pysyy pystyssä sen jälkeen. Se on pahin uhka, hän sanoi viime viikolla tehdyssä haastattelussa.

Aiemmin tänä vuonna voimalan ulompi säteilysuojakuori sai osuman. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on varoittanut, että voimalan ensisijaisia suojaominaisuuksia on menetetty. Ukraina on toistuvasti syyttänyt Venäjää iskujen tähtäämisestä voimalan tienoille.

Tarakanovin mukaan koko suojauksen täysi korjaaminen kestäisi 3-4 vuotta.

Tshernobylin ydinvoimalassa tapahtui historian pahin ydinvoimalaonnettomuus reaktorin räjähtäessä vuonna 1986. Nyt voimalan erittäin radioaktiivisia jäänteitä peittää sisäinen teräksestä ja betonista tehty säteilysuojakuori, joka rakennettiin heti onnettomuuden jälkeen, ja moderni ulompi suojakuori.

Tarakanovin mukaan alueen säteilytasot ovat kuitenkin pysyneet vakaina ja tavanomaisissa rajoissa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
23.12.2025
Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
22.12.2025
Evp-upseeri: Venäjän uusi strategia lupaa suojella ”valtion arvoja ja kunniaa” myös ulkomailla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
23.12.2025
Arvio: Veteraanimimmit tien päällä taas – ja harmillisen ennalta-arvattavasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU