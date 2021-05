Venäjän kouluampuminen sai Putinin toimeen – määräsi viranomaiset tarkistamaan aselakeja

Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt maan viranomaiset tarkistamaan aselakeja Kazanissa tapahtuneen kouluampumisen vuoksi, kertoo Kreml. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan presidentti haluaa viranomaisten selvittävän tarkasti, millaisia aseita siviilit voivat nykyisin hankkia.

Putin on niin ikään esittänyt surunvalittelunsa veriteossa kuolleiden omaisille ja läheisille.

Venäjällä ainakin 11 ihmistä on saanut surmansa kouluampumisessa Kazanissa maan keskiosassa, kertovat uutistoimistot viitaten paikallisiin lähteisiin.

Kuolleista yhdeksän on koulun oppilaita, kertoo uutistoimisto Tass. Kymmeniä ihmisiä on haavoittunut.

Aiemmin alustavien tietojen perusteella kerrottiin, että kouluun olisi hyökännyt kaksi ihmistä. Kouluammunnassa oli kuitenkin ilmeisesti vain yksi hyökkääjä, joka on pidätetty, kertovat venäläiset uutistoimistot Moscow Timesin mukaan. Uutistoimistojen mukaan hyökkääjä on 19-vuotias saman koulun entinen oppilas. Kazanin sisäministeriö kiisti aiemmat tiedot, joiden mukaan hyökkääjiä olisi ollut kaksi.

Vahvistamattomien tietojen mukaan koulussa olisi niin ikään tapahtunut räjähdys. Koulun ja läheisen lastentarhan oppilaat on evakuoitu.

– Olin luokassa. Kuulin ensin räjähdyksen ja sen jälkeen laukauksia, kertoi eräs koulun opettajista uutistoimisto Tassille.

Kazan on Tatarstanin tasavallan pääkaupunki. Tatarstanin johtaja Rustam Minnikhanov on saapunut paikalle. Koululle on myös lähetetty kymmenittäin hälytysajoneuvoja.

Kouluampumiset ovat verrattain harvinaisia Venäjällä, koska oppilaitoksissa on tiukat turvatoimet ja käsiaseiden hankkiminen on tiukasti säänneltyä.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on kertonut estäneensä kymmeniä kouluhyökkäyksiä viime vuosina. Viime vuoden helmikuussa FSB kertoi ottaneensa kiinni kaksi teini-ikäistä, jotka olivat hankkineet aseita ja omatekoisia räjähteitä hyökätäkseen kouluun Saratovissa.

Lokakuussa 2018 Krimin niemimaalla Kertshissä 18-vuotias hyökkääjä tappoi 20 ihmistä hyökättyään kouluun. Ampuja teki lopuksi itsemurhan.

Uutiseen päivitetty tieto, että hyökkääjiä ei ilmeisesti ollut kahta, vaan yksi.