Kotimaa
27.5.2026 13:15 ・ Päivitetty: 27.5.2026 13:17
Venäläisen sotilaskoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa
Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen tänään Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo.
Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla.
Puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty.
Rajavartiolaitos tutkii tapausta.
