24.11.2025 13:35 ・ Päivitetty: 24.11.2025 13:35

Venäläishiihtäjät hakevat pääsyä olympialaisiin oikeusteitse – Päätös tulee ensi kuussa

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Maastohiihdon maailmancup alkaa viikonloppuna Kuusamon Rukalta. Venäjän ja Valko-Venäjän hiihtäjät ovat olleet suljettuina FIS:n alaisista kansainvälisistä kisoista yli kolmen vuoden ajan.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS päättää 10. joulukuuta mennessä, voivatko venäläiset hiihtolajien urheilijat osallistua sittenkin helmikuisiin Milano-Cortinan olympialaisiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

CAS kertoi maanantaina nettisivuillaan, että se järjestää aiheesta kuulemisen ensi viikon maanantaina ja päättää asiasta nopeutetulla menettelyllä viimeistään 10. joulukuuta.

Venäjän hiihtoliitto RSF valitti CASiin Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton (FIS) lokakuisesta päätöksestä, jonka mukaan venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät eivät saa osallistua tämän kauden maailmancupiin eivätkä siten voi mitellä paikoista ensi helmikuun Milano-Cortinan olympiakisoihin.

Venäläisten vetoomuksen takana ovat Norjan TV2:n mukaan myös Venäjän paralympiakomitea, kuusi erikseen nimettyä venäläishiihtäjää ja kuusi parahiihtäjää.

Venäjä haluaa, että urheilijat saavat osallistua neutraaleina kaikkiin FIS:n alaisiin kilpailuihin ja talviolympialaisiin.

MAASTOHIIHDON maailmancup alkaa viikonloppuna Kuusamon Rukalta, ja ennen CASin päätöstä hiihtäjät kilpailevat maailmancupissa vielä 5.-7. joulukuuta Norjan Trondheimissa. Talviolympialaisten maastohiihdot alkavat Val di Fiemmen laduilla 7. helmikuuta.

Venäjän ja Valko-Venäjän hiihtäjät ovat olleet suljettuina FIS:n alaisista kilpailuista jo yli kolmen vuoden ajan Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittaman laajan hyökkäyssodan takia. FIS halusi hallituksen kokouksessaan pitää monivuotisen kilpailukiellon voimassa.

Venäläishiihtäjiä on ollut syksyn aikana harjoittelemassa muun muassa Keski-Euroopassa. Suomalaishiihtäjät osuivat heidän kanssaan samaan majapaikkaan Ramsaun-leirillään Itävallassa.

