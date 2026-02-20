Ulkomaat
20.2.2026 07:00 ・ Päivitetty: 20.2.2026 06:57
Venezuela alkoi tarjota vapautuksia mielipidevangeille – valikoidusti
Venezuelan parlamentti hyväksyi torstaina yksimielisesti Yhdysvaltain haluaman armahduslain, jolla maan sadat poliittiset vangit voivat päästä vapaiksi. Vielä ei tiedetä, keitä kaikkia maan hallinto aikoo uudella lailla vapauttaa.
Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez allekirjoitti lain välittömästi parlamentin hyväksynnän jälkeen. Rodriguez oli itse ajanut kyseistä lakia Yhdysvaltain painostuksen alaisena.
Laki voi vapauttaa satoja poliittisia vankeja, joita on vangittu hallinnon arvostelijoina viime vuosikymmeninä. Jotkut pelkäävät kuitenkin, että maan hallinto voisi käyttää lakia armahtaakseen liittolaisiaan ja evätäkseen valikoivasti vapauden todellisilta mielipidevangeilta.
Laki ei myöskään mahdollista armahdusta esimerkiksi niille ihmisille, joita on syytetty tai tuomittu ”sotilaallisten toimien edistämisestä” isänmaata vastaan.
Tulkinta saattaisi tarkoittaa, että lain ulkopuolelle jäisi muun muassa maan tunnetuin oppositiojohtaja Maria Corina Machado.
ENSIMMÄISTEN vankilasta päästettyjen joukossa oli muun muassa Machadon liittolainen, entinen parlamentin varapuheenjohtaja Juan Pablo Guanipa. Hän kertoi perjantaina sosiaalisessa mediassa vapautumisestaan. Guanipa oli ollut noin yhdeksän kuukautta vangittuna sekä kotiarestissa.
Julkaisussaan Guanipa arvostelee armahduslakia ja kutsuu lakia puutteelliseksi asiakirjaksi, joka jättää lain ulkopuolelle osan vankeudessa olevista venezuelalaisista.
Satoja, kenties tuhansia, venezuelalaisia on vangittu viime vuosina syytettynä osallisuudesta todellisiin tai kuviteltuihin juoniin presidentti Nicolas Maduron hallinnon kaatamiseksi.
TAMMIKUUSSA Yhdysvallat teki täsmähyökkäyksen Venezuelaan ja sieppasi maata itsevaltaisesti hallinneen Maduron haltuunsa. Presidenttiä syytetään yhdysvaltalaistuomioistuimessa muun muassa huumeiden salakuljettamisesta.
Foro Penal -kansalaisjärjestö kertoo, että Maduron syrjäyttämisen jälkeen on vapautettu noin 450 vankia, mutta yli 600 muuta on edelleen kaltereiden takana.
Vangittujen perheenjäsenet ovat raportoineet vankien kidutuksesta ja kaltoinkohtelusta sekä hoitamattomista terveysongelmista.
