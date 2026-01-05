Venezuelan kaapattu presidentti saapui oikeustalolle New Yorkissa

Venezuelan kaapattua presidenttiä Nicolas Maduroa ja hänen vaimoaan kuljettanut panssaroitu ajoneuvo saapui New Yorkin oikeustalolle maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa. Asiasta kertoivat esimerkiksi uutiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Niin kutsutusta huumeterrorismista syytettyä Maduroa odotetaan oikeuden eteen tänään maanantaina Suomen aikaa alkuillasta. Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan lauantain vastaisena yönä ja otti kiinni maata itsevaltaisesti hallinneen presidentti Maduron sekä tämän puolison.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat määrää nyt Venezuelassa. Trump kertoi toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina myös olleensa tekemisissä Venezuelan väliaikaisen johdon kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan ja otti kiinni Maduron.

Venezuelan väliaikaiseksi johtajaksi nimetty varapresidentti Delcy Rodriguez vetosi viestipalvelu Telegramissa julkaisemassaan lausunnossa Trumpiin ja sanoi Venezuelan kansan ja alueen ansaitsevan rauhaa sodan sijaan.

Hän kirjoitti, että Venezuela pitää tärkeänä tasapainoisten ja kunnioittavien kansainvälisten suhteiden edistämistä muun muassa Yhdysvaltojen kanssa.

Kun Trumpilta kysyttiin, mitä hän kaipaa nyt Rodriguezilta, Yhdysvaltain presidentti vaati kursailematta maan käyttöön Venezuelan luonnonresursseja.

- Tarvitsemme täysin vapaan pääsyn heidän öljyynsä ja muihin asioihin heidän maassaan, jotta voimme jälleenrakentaa heidän maansa, Trump sanoi.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tänään Venezuelan pyynnöstä tilanteeseen liittyen.

RODRIGUEZ kutsui Yhdysvaltain hallinnon yhteistyöhön Venezuelan kanssa ”kansainvälisen oikeuden puitteissa”. Varapresidentti korosti, että Venezuelalla on oikeus rauhaan, itsemääräämisoikeuteen ja tulevaisuuteen.

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa noin 2 000 Maduron kannattajaa osoitti mieltään sunnuntaina. Madurolle uskollinen Venezuelan armeija kehotti kansaa rauhallisuuteen ja ilmoitti tukevansa maan johtoon noussutta varapresidenttiä.

Venezuelan väliaikaisjohto piti ensimmäisen hallituksen kokouksen paikallista aikaa sunnuntaina. Valtiontelevision lähetyksessä Rodriguezin näytettiin kokoontuvan presidentinpalatsissa puolustusministerin ja sisäministerin kanssa.

Rodriguez myös perusti komission, jonka tarkoituksena on edistää Maduron ja tämän vaimon vapautumista. Rodriguez nimesi komissioon muun muassa maan ulkoministerin ja tiedotusministerin.

PUHEESSAAN toimittajille Trump toisti kommenttinsa siitä, että Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelan pääkaupunkiin Caracasiin kuoli paljon kuubalaisia. Hänen mukaansa nämä olivat Maduron turvallisuushenkilöstöä.

New York Timesin mukaan Kuuban valtionmedia kertoi 32 kuubalaisen kuolleen Yhdysvaltain iskussa. Lehden mukaan maan presidentti Miguel Diaz-Canel sanoi kuolleiden olleen Kuuban asevoimista tai sisäministeriöstä.

Trump sanoi Kuuban olevan ”valmis kaatumaan” Yhdysvaltojen hyökättyä sen liittolaismaahan Venezuelaan. Trumpin mukaan Kuuban olisi hankala ”pitää pintansa” ilman venezuelalaista öljyä.

TRUMP uhitteli New York Timesin mukaan Trump uhitteli myös Kolumbiaa ja sen presidenttiä Gustavo Petroa. Lehden mukaan Trump kuvaili tätä ”sairaaksi mieheksi, joka tykkää tehdä kokaiinia ja myydä sitä Yhdysvaltoihin”.

- Hän ei tee sitä kovinkaan pitkään, Trump sanoi.

Kun Trumpilta kysyttiin, aikooko Yhdysvallat toteuttaa sotilaallisen operaation Kolumbiaa vastaan, Trump sanoi sen kuulostavan hyvältä.

Petro torjui Trumpin syytökset sunnuntaina. Petro totesi, että hänen nimensä ei esiinny huumekauppaa koskevissa oikeuden pöytäkirjoissa.

- Lopettakaa minun solvaamiseni, herra Trump, hän kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Maanantaina Petro vastasi Yhdysvaltain uhkailuun X:ssä sanomalla, että on tarvittaessa valmis tarttumaan taas aseeseen. Petro on entinen marxilaisen sissijärjestö M-19:n jäsen.

Petro on kritisoinut jyrkästi Trumpin hallinnon sotilaallisia toimia alueella ja syyttänyt Yhdysvaltoja Maduron sieppaamisesta ilman laillista perustetta.

Maanantaina myös Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum kommentoi asiaa toteamalla, etteivät Amerikan mantereet ole minkään yksittäisen suurvallan omaisuutta.

Yhdysvallat on vedonnut viime aikoina vanhaan Monroen oppiin, jonka mukaan läntinen pallonpuolisko on sen etupiiriä. Trump on sanonut, että se on päivitetty ”Donroen opiksi”.

- Amerikan ylivaltaa läntisellä pallonpuoliskolla ei koskaan enää kyseenalaisteta, Trump sanoi.

Kolumbia, Brasilia, Chile, Meksiko, Uruguay ja Espanja julkaisivat sunnuntaina yhteislausunnon, jossa muun muassa ilmaistiin huolta Venezuelan tapahtumista, jotka maiden mukaan rikkovat kansainvälistä oikeutta.

VENEZUELAN oppositiohahmo Edmundo Gonzalez Urrutian mukaan Venezuelaa itsevaltaisesti hallinneen Maduron syrjäyttäminen oli tärkeää, mutta se ei riitä. Espanjassa maanpaossa elävä Gonzalez Urrutia kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

Gonzalez Urrutian mukaan Venezuela voi palata normaaliin elämään vain, jos kaikki vapautensa poliittisista syistä menettäneet kansalaiset vapautetaan. Lisäksi hän vaatii, että vuoden 2024 presidentinvaalien tuloksia kunnioitetaan. Muun muassa EU ja Yhdysvallat pitävät Gonzalez Urrutiaa vaalien todellisena voittajana.

Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado sanoi Maduron kaappaamisen jälkeen, että vuoden 2024 presidentinvaalien todellisena voittajana yleisesti pidetyn Gonzalez Urrutian pitäisi heti nousta presidentiksi.