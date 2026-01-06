Venezuelan uusi johto odottaa yhä Maduron palaavan

Venezuelan varapresidenttinä toiminut Delcy Rodriguez on vannonut virkavalansa maan uutena virkaa tekevänä presidenttinä. Järjestely on juridisesti tilapäinen, koska maa ei tunnusta edellisen presidentin poistuneen kuvioista lopullisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rodriguez nousi tehtävään sen jälkeen, kun Yhdysvallat kaappasi presidentti Nicolas Maduron ja tämän vaimon sotilaallisessa hyökkäyksessä viikonloppuna.

Venezuelan korkein oikeus määräsi viikonloppuna Rodriguezin maan tilapäiseksi johtajaksi. Oikeus ei kuitenkaan julistanut Maduroa pysyvästi estyneeksi hoitamaan virkaansa, mikä olisi tarkoittanut uusia vaaleja 30 päivän kuluessa.

Maduro puolisoineen tuotiin oikeuden eteen New Yorkissa tänään.

MYÖS MAAN parlamentin uudelleen tehtäväänsä valittu puhemies Jorge Rodriguez vakuuttaa, että maa käyttää kaikki keinot saadakseen kaapatun presidenttinsä Nicolas Maduron takaisin.

- Päätehtäväni näinä lähipäivinä on käyttää kaikki keinot tuodaksemme takaisin Nicolas Maduro Morosin, veljeni, presidenttini, puhemies sanoi.

Venezuelan parlamentti tuomitsi jyrkästi Yhdysvaltain iskun maahan ja asettui yhtenäisenä rintamana virkaa tekeväksi presidentiksi nousseen Rodriguezin tueksi.

Parlamentin puhemies ja virkaa tekevä presidentti ovat sisaruksia.

UUTISKANAVA NBC:n maanantaisessa haastattelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korosti uudestaan, ettei maa ole sodassa Venezuelan kanssa.

- Olemme sodassa huumeita myyvien ihmisten kanssa.

Trumpin mukaan Venezuelaan on turha odottaa uusia vaaleja lähikuukauden aikana. Trump sanoo, että uusia vaaleja ei voi järjestää ennen kuin Yhdysvallat on ”korjannut” maan.

- Vaaleja ei voida järjestää. Ei ole mitään keinoa, että ihmiset voisivat edes äänestää, hän sanoo NBC:lle.

Trump ei suostunut kertomaan NBC:lle, oliko hän itse vielä puhunut virkaa tekevälle presidentti Rodriguezille.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puhuu Rodriguezille espanjaksi ja heidän suhteensa on ollut hyvä.

Rodriguez on kutsunut Yhdysvaltain hallinnon yhteistyöhön Venezuelan kanssa ”kansainvälisen oikeuden puitteissa”. Rodriguezin mukaan Venezuelalla on oikeus rauhaan, itsemääräämisoikeuteen ja tulevaisuuteen.

MAAN OPPOSITION keulakuva, Nobel-palkittu Maria Corina Machado sanoi Fox Newsin haastattelussa, että hän aikoo palata maanpaosta Venezuelaan mahdollisimman pian.

Machado ei kertonut, mistä päin maailmaa hän haastattelun antoi.

Lisäksi Machado kritisoi Rodriguezia sanoen, että tämä on kidutuksen, korruption ja huumekaupan takana. Machadon mukaan venezuelalaiset ovat torjuneet Maduron varapresidenttinä toimineen Rodriguezin.

- Vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa voitamme yli 90 prosentilla äänistä, siitä ei ole epäilystäkään, Machado sanoi.

Machado kiitti aiemmin sosiaalisessa mediassa Trumpia ja tämän hallintoa päättäväisyydestä ja lujuudesta lain ylläpitämisessä. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN.

Machadon mukaan Venezuela tulee olemaan Yhdysvaltain suurin liittolainen turvallisuuden, energian, demokratian ja ihmisoikeuksien saralla.

Trump on kyseenalaistanut Machadon kyvyn hallita Venezuelaa. Trumpin mukaan Machadolla ei ole tarpeeksi kunnioitusta tai tukea.