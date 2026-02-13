Venezuelan uusi johto uhmakkaana: Vapaat vaalit tulevat – aikanaan

Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez sanoo olevansa sitoutunut vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen. Rodriguez kommentoi asiaa torstaina yhdysvaltalaismedia NBC Newsin haastattelussa.

Rodriguez nousi maan johtoon sen jälkeen, kun Yhdysvallat kaappasi Venezuelan itsevaltaisen presidentin Nicolas Maduron maan pääkaupungista Caracasista tammikuun alussa.

Rodriguezin mukaan vaalien aikataulusta sovitaan poliittisten neuvottelujen pohjalta. Hän myös lisäsi, että vapaiden vaalien järjestämiseksi Venezuelan on oltava ”vapaa pakotteista”.

Haastattelussa Rodriguez kuitenkin puolusti Maduroa ja sanoi tämän olevan maan laillinen presidentti. Rodriguezin mukaan Maduro on lisäksi syytön Yhdysvaltojen nostamiin syytteisiin. Yhdysvallat syyttää Maduroa muun muassa huume- ja aserikoksista. Maduro on kiistänyt syyllisyytensä.

Rodriguez vaikutti myös syyttävän maanpaossa asuvaa oppositiojohtaja Maria Corina Machadoa väärinkäytöksistä, kun häneltä kysyttiin Machadon mahdollisesta paluusta Venezuelaan.

Rodriguezin mukaan oppositiojohtajan on vastattava toimistaan Venezuelalle.

- Miksi hän vaati sotilaallista interventiota, miksi hän vaati Venezuelalle pakotteita ja miksi hän juhli tammikuun alussa toteutettuja toimia?

YHDYSVALTAIN hallinto on kohdistanut Venezuelaan kovaa painostusta Maduron kaappaamisen jälkeen. Rodriguezin hallinto on kuitenkin ilmaissut halukkuutta yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa ja saanut kiitosta muun muassa maan öljysektoriin tehdyistä uudistuksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avoimesti ilmaissut, että hän haluaa Venezuelan öljyvarat yhdysvaltalaisyhtiöiden käyttöön. Venezuela on myös vapauttanut poliittisia vankeja Yhdysvaltojen painostuksesta.