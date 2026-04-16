Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.4.2026 08:26 ・ Päivitetty: 16.4.2026 08:26

Verkosta tilatuissa kiinalaistuotteissa runsaasti haitallisia aineita

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / LEHTIKUVA
Esimerkiksi Sheinistä ja Temusta tilatuista meikkilaukuista, repuista ja koruista löytyi liian korkeita kemikaalipitoisuuksia.

Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n vaatimuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamassa valvonnassa. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tilatuissa tuotteissa havaittiin turvallisuuspuutteita.

Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni erityisesti verkkomarkkinapaikoilta, kuten Temusta ja Sheinistä, hankituissa tuotteissa.

Tukes testasi yhteensä 85 tuotetta, joista 12 verkkomarkkinapaikoilta tilatuista tuotteista oli vaatimusten vastaisia ja muista verkkokaupoista 3 tuotetta. Verkkomarkkinapaikoilla myytyjen tuotteiden myyjät sijaitsivat Kiinassa.

Esimerkiksi meikkilaukuissa ja repuissa havaittiin liian korkeita ftalaatti- ja klooriparafiinipitoisuuksia. Lisäksi koruista löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia.

Näiden aineiden pitoisuuksia on rajoitettu EU:ssa, koska ne aiheuttavat terveys- ja ympäristöriskejä.

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
15.4.2026
Arvio: Tutkapari Korhonen & Majamaa sopii Stan Laurelin ja Oliver Hardyn hahmoihin kuin kakku naamaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU