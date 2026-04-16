16.4.2026 08:26 ・ Päivitetty: 16.4.2026 08:26
Verkosta tilatuissa kiinalaistuotteissa runsaasti haitallisia aineita
Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n vaatimuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamassa valvonnassa. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tilatuissa tuotteissa havaittiin turvallisuuspuutteita.
Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni erityisesti verkkomarkkinapaikoilta, kuten Temusta ja Sheinistä, hankituissa tuotteissa.
Tukes testasi yhteensä 85 tuotetta, joista 12 verkkomarkkinapaikoilta tilatuista tuotteista oli vaatimusten vastaisia ja muista verkkokaupoista 3 tuotetta. Verkkomarkkinapaikoilla myytyjen tuotteiden myyjät sijaitsivat Kiinassa.
Esimerkiksi meikkilaukuissa ja repuissa havaittiin liian korkeita ftalaatti- ja klooriparafiinipitoisuuksia. Lisäksi koruista löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia.
Näiden aineiden pitoisuuksia on rajoitettu EU:ssa, koska ne aiheuttavat terveys- ja ympäristöriskejä.
