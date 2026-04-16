Verkosta tilatuissa kiinalaistuotteissa runsaasti haitallisia aineita

Lähes joka viides verkosta tilatuista tuotteista ei täyttänyt EU:n vaatimuksia Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamassa valvonnassa. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tilatuissa tuotteissa havaittiin turvallisuuspuutteita. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ongelmia kemikaaliturvallisuudessa ilmeni erityisesti verkkomarkkinapaikoilta, kuten Temusta ja Sheinistä, hankituissa tuotteissa.

Tukes testasi yhteensä 85 tuotetta, joista 12 verkkomarkkinapaikoilta tilatuista tuotteista oli vaatimusten vastaisia ja muista verkkokaupoista 3 tuotetta. Verkkomarkkinapaikoilla myytyjen tuotteiden myyjät sijaitsivat Kiinassa.

Esimerkiksi meikkilaukuissa ja repuissa havaittiin liian korkeita ftalaatti- ja klooriparafiinipitoisuuksia. Lisäksi koruista löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia.