Veroale rikkaille, talous paniikkiin: miksi Britannian hallitus ottaa budjetillaan näin ison riskin? Tutkija ennustaa linjalle noloa loppua

Kuningatar Elisabetin viime töikseen pääministeriksi nimittämä konservatiivien Liz Truss on lyhyessä ajassa miltei raunioittanut Britannian talouden. Truss ja hänen valtionvarainministerinsä ovat myös tekemässä itsestään hyvää vauhtia poliittisia ruumiita. Simo Alastalo Demokraatti

Torstaina julkaistujen mielipidemittausten (YouGov) mukaan konservatiivien kannatus oli pudonnut edellisestä mittauksesta 7 prosenttiyksikköä ja on nyt 21 prosenttia. Vastaavasti oppositiossa olevan työväenpuolueen (Labour) kannatus on kivunnut huimat 9 prosenttiyksikköä ja parhaillaan veret seisauttavat 54 prosenttia.

Syvimmän syöksyn taustalla on Trussin ja valtiovarainministeri Kwasi Kwartengin viime viikolla esittelemä minibudjetti, johon sisältyi kaikkein rikkaimmille briteille suunnattu 45 miljardin veroale.

Tutkija, ekonomisti Jussi Ahokkaan mukaan Trussin budjettia voisi luonnehtia puhtaan ideologiseksi. Ulkopuolisten olosuhteiden tai näkökulmien ei hänen mukaansa ole annettu sen laatimisen vaikuttaa.

– Kansalaiset eivät hyväksy sitä, valtiovarainministeriö ei hyväksy sitä eivätkä markkinat hyväksy sitä, Ahokas tiivistää.

Tässä ollaan ajamassa poliittisesti kiveen aika kovalla vauhdilla?

– Kyllä. Se on aika selvää jo. Jos pitäisi veikata, hallitus ei enää vuoden lopussa ole pystyssä.

– Jos on hyvä kuningasidea, tässä tapauksessa sic (kirjaimellisesti), kun ei ole kuningatarta vaan kuningas, se on päätetty toteuttaa, kun valta on saatu.

PÄÄMINISTERIN JA PUOLUEEN puheenjohtajan tehtävät Trussille luovuttanut Boris Johnson oli Ahokkaan mukaan talouspoliittisesti paljon nykylinjaa varovaisempi. Johnsonin voidaan ajatella jopa kosiskelleen Labourin äänestäjiä.

– Hän ei ajanut konservatiiveille tyypillisintä talouspoliittista linjaa. Se oli ehkä yksi Boriksen muuten erittäin vaikean pääministerikauden menestystekijöitä ja piti hänet virassa niin pitkään.

– Uusi parivaljakko vaikuttaisi lähteneen rakentamaan tätä luokkataistelupohjalta, Ahokas arvioi.

Jättimäisten veronalennusten talousvaikutuksista ei tehty ministeriössä lainkaan ennakkoarviota. Valtiovarainministeriön budjettiosasto olisi halunnut sellaisen tehdä, mutta ministeri Kwarteng ei suostunut.

– Hän kieltäytyi ennakkoarvioinnista ja sivuutti ennusteet. Paketti on tehty täysin poliittisessa päässä, mikä herätti ministeriössä närää. Myös rahoitusmarkkinoilla toivotaan selvästi paljon tiukempaa talouspolitiikkaa.

Britannian valtionlainojen korot lähtivät budjetin myötä nousuun ja punnan kurssi jyrkkään pudotukseen, mikä uhkasi kiihdyttää entisestään inflaatiota. Tutkija Antti Ronkaisen mukaan korot lähestyivät pahimmillaan Italian lukemia.

– Lyhyessä päässä kahden vuoden korko kävi jossakin vaiheessa korkeammalla kuin Italialla. Ennen Englannin keskuspankin toissapäiväistä väliintuloa näytti siltä, että myös Britannian valtion kymmenvuotisten lainojen korot ovat kohta korkeammat kuin Italiassa. Tilanne on nyt vähän rauhoittunut, kun keskuspankki on painanut velkakirjojen korkoja alas.

”Blairilaisuus tekee paluuta”

Rajuja gallupmuutoksia selittää osittain monen torypoliitikon siirtyminen labouriin.

– Rotat jättävät uppoavan laivan.

Työväenpuolueen nykyinen puheenjohtaja Keir Starmer siivoaa Ronkaisen mukaan parhaillaan puoluettaan vasenta laitaa edustavista corbynisteista.

Labour maltillistuu, kun kommarit potkitaan pois ja puolueeseen siirtyy maltillisia konservatiiveja.

– Labour maltillistuu, kun kommarit potkitaan pois ja puolueeseen siirtyy maltillisia konservatiiveja, joille Johnsonin ja Trussin meininki on liikaa. Labourissa on nousussa kolmastieläisyyden vahvistuminen. Puolue maltillistuu.

– Starmer on käsittääkseni blairilainen. Blairilaisuus tekee paluuta.

Blarilaisuudella viitataan Suomen pääministerin Paavo Lipposen aikalaiseen Britannian pääministeriin Tony Blairiin.

PARLAMENTIN ALAHUONEEN entinen puhemies John Bercow on loikannut jo aiemmin Labouriin. Myös konservatiiveja ennen parlamentissa edustanut Nick Boles on tällä viikolla kirjoittanut äänestävänsä jatkossa työväenpuoluetta.

– Truss ei aio peruuttaa minibudjetistaan. Hän on sanonut, että tämä on tehtävä eikä tästä tulla tuumaakaan takaisin, vaikka sekä finanssimarkkinat, kansainväliset asiantuntijat, organisaatioiden ja median täyden lyttäyksen, Ronkainen sanoo.

Jussi Ahokkaan mukaan Britannian talous on ollut yli kymmenen vuoden ajan hauraassa tilassa. Alamäki alkoi vuoden 2008 finanssikriisistä, jatkui brexit-äänestyksen ja brexit-sopimusongelmien kautta Theresa Mayn ja Boris Johnsonin pääministerikausiin.

– Oikeastaan koko konservatiivien taival 2010 vuodesta lähtien on haurastuttanut Brittien taloutta ja yhteiskuntajärjestystä. Ei siitä päästä nopeasti mihinkään. Pienetkin poliittiset virheet isoista puhumattakaan voivat tehdä tilanteesta paljon vaikeamman.

Äkillistä seinäänajoa Ahokas ei Britannian talouteen povaa.

– Keskuspankki on nyt näyttänyt, että he pystyvät tilannetta hallitsemaan. Pankki antoi aikaa äärimmäisiin vaikeuksiin ajautuneille eläkerahastoille. Koko systeemi sai jatkoaikaa setviä rahoitussopimuksiaan kestävämmiksi.

– Keskuspankki varmaan jatkaa velkakirjaostoja ja velkakirjamarkkinoiden tukemista. Sen seurauksena punnan kurssi on viikon aikana palautunut viime viikonlopun tasolle.

”Ehkä Rishi Sunakille annetaan mahdollisuus”

PARHAILLAAN VAIKEUKSIA lisää energiariippuvuus. Käytännössä kyse on maakaasusta, jonka hinta on Venäjän vuoksi noussut taivaisiin.

– Britannian talouteen on päässyt kehittymään monisyisiä pitkän aikavälin ongelmia. Hidas näivettyminen on edelleenkin perusskenaario.

Kurssin kääntäminen haurastuvan yhteiskunnan polulta kohti uutta jää Ahokkaan mukaan työväenpuolueen ongelmaksi.

– Tätä Labour tulee esittämään ja tavoittelemaan, kun he seuraavat vaalit voittavat.

Konservatiiveilla ei Ahokkaan mukaan ole varaa ennenaikaisiin vaaleihin. He saattavat jopa vaihtaa hallitusta.

– Ehkä Rishi Sunakille annetaan mahdollisuus ja kokeillaan vielä yhdellä pääministerillä ennen vaaleja. Vaikea tätä on tästä enää nopeasti kääntää, kun tämä on päästetty tapahtumaan.

Sunak hävisi konservatiivien puheenjohtajavaalin Liz Trussille alle kuukausi sitten.