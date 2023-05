Verolinjaus hämmentää, nyt reagoi SDP:n johto: ”Eihän tämä näin voi mennä”

Helsingin Sanomat kertoi tänään, että tuleva hallitus saattaa poistaa oikeuden vähentää ammattiliittojen jäsenmaksut verotuksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Lehden mukaan verotuskysymykset ovat yhä sopimatta hallitusneuvotteluissa, mutta valtiovarainministeriö (VM) on antanut alustavasti vihreää valoa kokoomuksen esitykselle verovähennysoikeuden poistosta. VM arvioi hallitustunnusteluvaiheessa toimittamissa vastauksissa muutoksen kasvattavan vuotuisia verotuottoja 220 miljoonaa euroa.

Demokraatin sairauslomalta tavoittama SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm toteaa uutisen tarkoittavan toteutuessaan sitä, että tuleva hallitus käytännössä räätälöisi veronkiristyksen ammattiliittojen jäsenille, mikä heikentäisi toimeentuloa.

– Tässä yritetään heikentää palkansaajien asemaa. Tämä on tällainen täsmätoimia, joka tulee nimenomaan palkansaajille eikä koske työnantajia, Malm hämmästelee julkisuuteen tulleita tietoja.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut määritellään laissa vähennyskelpoisiksi tulonhankkimismenoiksi. Nyt VM kuitenkin linjaa HS:n mukaan, että työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen yhteys tulonhankkimiseen ei ole yksiselitteinen.

VM:n linjauksessa jää kuitenkin avaamatta, miksi työnantajille etujärjestöjen jäsenyys olisi edelleen keino hankkia tuloja mutta palkansaajille ei.

Malm pitää tällaista työntekijöiden ja työnantajien erottelua epäoikeudenmukaisena eikä hän osta VM:n selitystä.

– Eihän tämä näin voi mennä.

VM:stä on tänään perusteltu asiaa myös Demokraatille.

NIINA Malm näkee, että ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisesta päättäminen hallitusneuvotteluissa olisi myrkkyä tai ”täsmäisku” nimenomaan naisvaltaisille aloille eli käytännössä pienipalkkaisille tai osa-aikatyössä työskenteleviä naisille, joilla on jo muutoinkin ongelmia toimeentulonsa kanssa.

Verovähennyksen poistaminen tuskin vaikuttaisi suuresti järjestäytymiseen sellaisilla aloilla, joilla on jo korkea järjestäytymisaste. Mutta jos toimeentulo on rajattu pienille tunneille pienellä palkalla, silloin se voi vaikuttaa, Malm näkee.

– Silloin se on veronkiristys ja tulonleikkaus samaan aikaan ja se ei ole oikeudenmukaista. Ne, missä on nyt heikommat palkat ja matalampi järjestäytymisaste, ovat naisvaltaisia aloja ja sinne se tulee myöskin sitten osumaan. Seurauksena on, että jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat ovat vielä ahtaammalla. Eli kyse on toimeentuloedellytyksistä pienpalkkaisilla naisvaltaisilla aloilla, Malm summaa.

Malm toivoo, että nyt julkisuuteen tullut pohdinta ay-jäsenmaksujen verovähennyksen poistamisesta ei toteutuisi eikä se olisi esimakua muista vastaavista toimista ay-liikettä vastaan. Hän pyytääkin, että verovähennysoikeuteen kajoamista arvioidaan hallitusneuvotteluissa. Hänen toiveensa kohdistuvat nyt ennen kaikkea perussuomalaisiin, joiden Malm toteaa sanoneen olevan palkansaajapuolue.

Malm näkee, että päätös verovähennyksen poistamisesta olisi jatkumoa sille, että kiky-maksujakin siirrettiin aikanaan palkansaajan kontolle työnantajalta.

SDP:N varapuheenjohtaja Matias Mäkynen painottaa, että tulonhankkimismenot ovat yleisesti verotuksessa vähennyskelpoisia.

– Jos jokin on työntekijälle tulonhankkimismeno niin ammattiliiton jäsenmaksu.

Verovähennysoikeuden poistaminen olisi Mäkysen mukaan toimi järjestäytymistä vastaan.

– Sinänsä on älytöntä, jos perussuomalaiset lähtevät sitä tukemaan. Se on suora liittojen vastainen toimi ja samalla ihmisten tuloverotuksen korotus. Se on samalla hyvin vahingollinen myös suomalaiselle neuvottelujärjestelmälle ja työelämälle, jos järjestäytymisaste laskee.

– SDP on halunnut tukea ihmisten järjestäytymistä, koska sen kautta saadaan järjestäytyneet, rauhallisemmat ja hyvin toimivat työmarkkinat. Jos tästä nyt halutaan päästä irti, se johtaa vain epävakauteen ja vaikeampaan tilanteeseen työmarkkinoilla. Se on kyllä hyvin hyvin epätoivottavaa.

HELSINGIN Sanomat kertoi tänään myös, että sen saamien tietojen mukaan hallitusohjelmasta neuvottelevat puolueet ovat sopineet, että uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoite nousee 22,5 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Valtio hyvittää tavalla tai toisella polttoaineiden hinnannousun kuluttajille. Jakeluvelvoite jäädytetään vielä ensi vuodeksi nykyiseen, viime hallituskaudella päätettyyn 13,5 prosenttiin. Marinin (sd) hallitus oli päättänyt velvoitteen nostamisesta 28 prosenttiin ensi vuonna ja 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Aikoinaan jo Sipilän hallitus päätti biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämisestä asteittain 30 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä.

Matias Mäkynen sanoo, että mediatietojen perusteella näyttää siltä, että perussuomalaiset on luvannut – mikä näkyisi myös ay-verovähennysoikeuden poistossa jos se toteutuisi – että he ovat valmiit hyväksymään kokoomuksen talous- ja työelämälinjaukset.

– Sitten perussuomalaisille tärkeämpiä asioita ovat ilmastotoimissa ja maahanmuutossa jarruttaminen, mikä ei heidän äänestäjilleen tai suomalaisille näy juuri mitenkään, Mäkynen viittaa tietoihin jakeluvelvoitteen loivemmasta nostamisesta verrattuna edellishallituksen päätökseen.

Mäkynen toteaa myös, että perussuomalaisten parista on kuulunut puhetta jakeluvelvoitteen poistamisesta tai alentamisesta.

– Nyt sitä nostetaan vähän hitaammin kuin on suunniteltu (viime hallituskaudella). Ensinnäkin heidän lupauksensa on petetty, mutta sitten toisaalta nämä ovat asioita, joissa joudutaan ottamaan sitten muita todennäköisesti kalliimpia ilmastotoimia tilalle, Mäkynen katsoo.

Mäkynen muistuttaa myös, että jos Suomi ei pidä kiinni omista ilmastoon liittyvistä sitoumuksistaan, se on silloin epäuskottava toimija ja menettää uskottavuuttaan investointien kohteena.

Hufvudstadsbladet väitti tänään yhteen lähteeseen viitaten, että hallitusohjelmassa ei kenties mainittaisi vihreää siirtymää.

Tätä väitettä Mäkynen kommentoi jo aiemmin Twitterissä:

– Tänään saatiin hienoja uutisia vihreän siirtymän investoinneista Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Tuhansia työpaikkoja ja merkittäviä päästövähennyksiä. Samalla Säätytalolta kuullaan, että vihreä siirtymä on kielletty käsite ja ilmastotoimia jarrutetaan, hän kirjoitti.

– Eihän tässä nyt enempää historian väärällä puolella tai maailman vastavirtaan voisi juuri enää mennä. Elinkeinoelämä ja koko talous kulkevat ihan vastakkaiseen suuntaan ja ymmärretään, että vihreä siirtymä on vahvuus eikä heikkous, Mäkynen jatkaa Demokraatille.

Investoinnissa olisi kyse yhdysvaltalaisen Plug Powerin kaavailemasta mittavasta vetyhankkeesta.