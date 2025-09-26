Verottaja kannattaa sovellustaksien mittari- ja kilpipakkoa – Hallituksessa riitaa asiasta

Verottaja on hallituksen kiistellyssä taksilain uudistuksessa samoilla linjoilla hallituspuolue perussuomalaisten kanssa. Verottaja kannattaa taksamittareita pakollisiksi kaikkiin takseihin mukaan lukien sovellustaksit, kuten Bolt ja Uber. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verottajalle ei siis kelpaa pääministeripuolue kokoomuksen ajama niin sanottu Hollannin malli. Siinä sovellustakseja säännellään löyhemmin kuin taksitolpalta otettuja takseja. Kiinteä taksamittari ei olisi tässä mallissa sovellustakseissa pakollinen.

Verottajan näkökulmasta taksamittarit ovat kuitenkin ennen kaikkea valvontakysymys. Verohallinnon harmaan talouden torjunnasta kerrotaan STT:lle, että mittarit olisivat keskeinen keino torjua nimenomaan sovellustaksien pimeitä kyytejä, joista ei kerry välttämättä mitään tietoja verovalvontaa varten.

Verottaja asettuu näin samalle kannalle kuin perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, jonka johdolla taksiuudistusta on valmisteltu. Ranne sanoi kesällä STT:lle, että pakolliset taksamittarit kaikissa takseissa olisivat tärkeä muutos harmaan talouden ja veronkierron valvonnan kannalta.

TAKSAMITTAREISTA on keittynyt kuluvan vuoden aikana poliittinen kuuma peruna. Vaikka mittaripakko sisältyy hallituksen taksiuudistuksen esitysluonnokseen, kokoomus ja perussuomalaiset ovat asiasta erimielisiä.

Esitysluonnos lähti keväällä lausuntokierrokselle riitaisana. Kokoomus vastustaa ja perussuomalaiset kannattaa mittareita. Uudistus piti antaa eduskunnalle jo viime viikolla, mutta määräaikaa on siirretty joulukuulle.

Kokoomuksen mielestä mittaripakko haittaisi liikaa taksialan kilpailua. Puolueessa ollaan huolissaan siitä, miten vaatimukset vaikuttaisivat sovellustakseihin ja sitä kautta taksien määrään ja saatavuuteen tulevaisuudessa.

Muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ollut samoilla linjoilla ja arvostellut mittaripakkoa. Virasto sanoi lausuntokierroksella, että mittaripakko heikentäisi alan kilpailua samalla kun sen hyödyt jäisivät kuluttajille vähäisiksi.

Perussuomalaiset taas on sitä mieltä, että taksamittarit ovat ennen kaikkea luottamuskysymys ja helpottaisivat alan valvontaa.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että kokoomuksessa ei vastusteta mittareita tyystin, vaan puolueesta on ehdotettu nimenomaan Hollannin mallin tyyppistä ratkaisua.

STT:N tietojen mukaan neuvottelut asiasta ovat hallituspuolueiden välillä yhä kesken. Kiistaa on nimenomaan taksamittareista.

Verottajan näkökulmasta Hollannin mallin ongelma kiteytyy kysymykseen, miten siinä saisi valvontaa varten tietoa sellaisista sovellustaksien kyydeistä, joita ei ole tilattu sovellusten kautta.

Osa taksisovellusten, kuten Boltin tai Uberin, kautta toimivista takseista ajaa myös muita kuin sovellusten välityksellä tilattuja kyytejä.

Ylitarkastaja Tommi Lehtinen Verohallinnon asiakkuusyksikön harmaan talouden torjunnasta kertoo STT:lle, että verottaja on valvonnassaan tavannut sovellustoimijoita esimerkiksi taksitolpilta päivystämästä.

Tällä haavaa näistä sovellustaksien muista ajoista ei kuitenkaan kerry välttämättä ollenkaan tietoja. Lehtinen sanoo, että pakollinen taksamittari korjaisi ongelmaa.

- Ongelma valvonnassa on tällä hetkellä se, että mistä saadaan kaivettua näyttöä siitä, mitä takseilla on tosiasiallisesti ajettu, Lehtinen tiivistää.

Hänen mukaansa ongelma ei siis ole siinä, ettei sovellusten kautta tilatuista kyydeistä saisi tietoa. Katvealueeksi muodostuvat ne ajot, joita sovellustaksit, joilla ei ole taksamittareita, ajavat sovelluskyytien ulkopuolella.

VEROHALLINTO kannatti hallituksen esitysluonnoksesta antamassaan lausunnossa mittaripakkoa. Lehtinen sanoo, että taksamittarit helpottaisivat valvontaa erityisesti siinä tapauksessa, jos ne yhdistettäisiin muihin hallituksen esittämiin muutoksiin.

Näistä tärkeimpien joukossa on verottajan näkökulmasta se, että taksitoiminnassa käytettävien autojen rekisterinumerot sidottaisiin taksilupiin. Tällöin jo pelkän taksin rekisterinumeron perusteella saisi selville, onko toimijalla luvat kunnossa.

- Taksamittari on verottajan mielestä tärkeä siitä näkökulmasta, että jos meillä on tiedossa autot, joilla toimintaa harjoitetaan, olisi myös tietoa siitä, mitä kaikkia ajoja niillä on ajettu, Lehtinen sanoo.

Uudistuksessa ehdotetaan takseille myös kokonaan erivärisiä rekisterikilpiä. Verottaja kannattaa myös tätä uudistusta, vaikkei se vaikutakaan suoraan taksialan verovalvontaan.

- Näemme harmaan talouden torjunnan kannalta aina positiivisena, jos yleisöllä on helpommat edellytykset havaita luvattomia toimijoita, Lehtinen sanoo.

HARMAAN talouden laajuus on Suomen taksialalla miljoonaluokkaa. Verohallinnon tehovalvonnassa vuosina 2021-2022 löytyi 8,7 miljoonan euron edestä kirjanpidon ulkopuolisia tuloja. Lisäksi valvonta paljasti 4,3 miljoonan euron arvosta muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään. Pimeitä palkkoja paljastui lähes kolme miljoonaa euroa.

Verottajan arvion mukaan taksialan todellinen harmaan talouden arvo on kuitenkin luultavasti vielä suurempi.

Tuolloin Verohallinto kertoi, että tyypillinen verovilpin muoto oli jättää käteisellä maksettua myyntiä kirjaamatta kirjanpitoon. Yleistä oli myös jättää kokonaan kirjaamatta esimerkiksi jonkin kuukauden ajot. Toisaalta myös taksamittaria saatettiin käyttää tarkoituksella väärin.