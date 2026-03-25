Vertailu: Täällä keskituloinen maksaisi pienintä kunnallisveroa

Kauniainen perii keskituloisilta töissä käyviltä pariskunnilta kunnallisveroa tänä vuonna kaikista kunnista keveimmin, selviää Veronmaksajain keskusliiton vertailusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vertailun mukaan pariskuntien maksama kunnallisvero Kauniaisissa on runsaat 4 000 euroa vuodessa, kun veroprosentti on 4,7. Kakkossijalla vertailussa on Vantaa ja kolmannella sijalla Helsinki.

Kireimmin keskituloisia pariskuntia verottava kunta on puolestaan Pomarkku, jossa veroprosentilla 10,90 puolisoiden kunnallisvero olisi yli 9 400 euroa vuodessa. Toiseksi kovimmin keskituloisia puolisoita verottaa tänä vuonna Ähtäri ja kolmanneksi eniten Halsua.

Eroa työssä käyvän pariskunnan vuodessa maksamissa kunnallisveroissa voi siis olla yhteensä yli 5 000 euroa.

Vertailussa puolisoiden yhteenlasketuiksi vuosituloiksi on määritelty noin 97 000 euroa. Tulot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon naisten ja miesten vuoden 2024 mediaanipalkoista.

Veronmaksajien mukaan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi tänä vuonna 7,57 prosenttiin, kun se viime vuonna oli 0,03 prosenttiyksikköä pienempi.

MAAKUNNITTAIN kunnallisvero on pienintä Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Kalleimmaksi pariskunnalle tulisi kunnallisveron puolesta asuminen Keski-Pohjanmaalla, missä puolisoiden kunnallisvero olisi noin 8 000 euroa. Lähes yhtä paljon pariskunta joutuisi maksamaan kunnallisveroa Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Vertailussa tarkasteltiin myös veroja maakuntakeskuksissa.

Maakuntakeskuksista hinnakkainta olisi asua Mikkelissä, missä tulovero olisi pariskunnalla yli 29 000 euroa vuodessa. Vertailussa tuloveroon on yhdistetty myös muita veroja ja veroluonteisia maksuja.

Lähes yhtä paljon veroja pariskunta maksaisi Kokkolassa ja Seinäjoella.

Vähiten veroja pariskunta maksaisi asuessaan Helsingissä, missä puolisot maksaisivat vertailun mukaan tuloveroa yhteensä runsaat 25 000 euroa vuodessa. Eroa Mikkeliin on siis lähemmäs 4 000 euroa.

Toisella sijalla vähiten verottavien maakuntakeskusten vertailussa on Turku ja kolmannella sijalla Tampere.

Vaikka Helsinki on Veronmaksajien mukaan erkaantunut muista kunnista verotuksellaan, eivät erot ääripäiden välillä ole kasvaneet viime vuosina.

VERON MÄÄRÄ ei kerro myöskään kuntien tarjoamien palvelujen laadusta tai muuten esimerkiksi alueen asumis- ja elämiskulujen määrästä.

Veroetujen näkökulmasta pienet kunnat ovat Veronmaksajien mukaan vaikeassa tilanteessa, sillä niillä voi olla paineita korottaa mahdollisesti ennestään korkeaa tuloveroprosenttia pienenevän ja ikääntyvän väestön vuoksi.