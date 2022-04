”Vetoamme päättäjiin, mielenterveyskriisi ei odota” – opiskelijat ovat erittäin huolissaan YTHS:n resursseista

Suomen opiskelijakuntien liitto Samok ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL esittävät vakavan huolensa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) resursseista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tilanne on erittäin vaikea eikä se ole helpottamassa ilman nopeaa panostamista, Samokin hallituksen jäsen Jenna Jourio ja SYL:n hallituksen jäsen Suvituuli Lundmark sanovat tiedotteessa.

Opiskelijajärjestöjen mukaan koronapandemian aikainen opiskelustressi, yksin oleminen ja etääntyminen opiskeluyhteisöstä ovat syitä mielenterveyspalveluiden kysynnän suureen kasvuun. Taustalla on järjestöjen mukaan sekä olemassa olevia mielenterveysongelmia, jotka ovat pandemian aikana pahentuneet, että eristäytymisen aikana alkanutta oireilua. Samok ja SYL huomauttavat myös, että nuorten ja opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan.

YTHS:n mielenterveyspalveluihin on annettu lisärahoitusta, ja opiskelijajärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, miten YTHS on lisärahaa käyttänyt, mutta se ei ole opiskelijajärjestöjen mukaan kestävä ratkaisu. Samok ja SYL painottavat, että mielenterveyden eteen on tehtävä kestäviä ratkaisuja.

– Emme voi tietää millaisia haasteita nykyiset ja tulevat korkeakouluopiskelijat tulevat vielä koronasta johtuen kohtaamaan. Opiskelijat ansaitsevat toimivan terveydenhuollon, jossa apua saa, kun sitä tarvitsee. Helposti, nopeasti ja oikeaan aikaan, Jourio ja Lundmark sanovat.

– Panostukset YTHS:n mielenterveyspalveluihin eivät ole mahdollisia ilman lisäresursseja rahoitukseen. Vetoamme päättäjiin, mielenterveyskriisi ei odota.