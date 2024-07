”Viattomiin lapsiin kohdistetut iskut ovat täysin anteeksiantamattomia” – eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä tuomitsee Venäjän iskun lastensairaalaan

Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajat, kansanedustajat Aleksi Jäntti (kok.) ja Oras Tynkkynen (vihr.) tuomitsevat Venäjän iskun Okhmadytin lastensairaalaan ”yksiselitteisen oikeudettomana ja poikkeuksellisen vastenmielisenä”. Demokraatti Demokraatti

– Venäjän tuorein julma isku on tutkittava ja sen tekijät on saatettava vastuuseen. Maailma ei saa vaieta ja ummistaa silmiään, sillä kaikkien on nähtävä, millaista terroria Venäjä toimillaan aiheuttaa. Viattomiin lapsiin kohdistetut iskut ovat täysin anteeksiantamattomia ja kertovat Kremlin epäinhimillisestä maailmankatsomuksesta, Tynkkynen sanoo tiedotteessa.

Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajat katsovat, että Venäjän isku lastensairaalaan muistuttaa lännen tarpeesta ryhdistäytyä.

– Venäjän tekemillä iskuilla Ukrainaan ei ole rajoja, eikä sellaisia pidä asettaa lännenkään antamalle tuelle. Ukrainalle on toimitettava ensihätään kaikki sen tarvitsema apu, jotta se kykenee pelastamaan viattomat ihmishenget raunioista. Koko Euroopan turvallisuus on vakavasti uhattuna, minkä vuoksi myös aseellisen avun on oltava tuntuvaa. Venäjä on pysäytettävä, Jäntti toteaa tiedotteessa.

Tynkkynen ja Jäntti ottavat Ukraina-ystävyysryhmän puolesta syvästi osaa omaisten suruun ja kärsimykseen.

– Myötätunto on vahvasti kaikkien niiden perheiden luona, jotka ovat menettäneet rakkaitaan tässä kauhistuttavassa iskussa. Lähetämme voimia ja rohkeutta niille, jotka tekevät kaikkensa pelastaakseen viattomat ukrainalaislapset raunioista. Suomen eduskunnan Ukraina- ystävyysryhmä seisoo Ukrainan rinnalla ja tukee niin kauan kuin on tarpeen.