Vihreältä poliitikolta kova väite: Rajat kiinni -tulkinta oli bluffia

Pykälän perusteella piti olla mahdollista sulkea itärajan kaikki raja-asemat ja keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanotto Suomen ja Venäjän rajalla. Turvapaikanhaku piti voida tällaisessa tilanteessa keskittää esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle.

SAMAA tulkintaa rajavartiolain 16 pykälästä ovat pitäneet nyt esillä myös nykyinen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.), kunnes kaikkien raja-asemien sulkeminen törmäsi viikon alkupuolella apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiseen.

Viime kaudella hallintovaliokuntaan kuulunut vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen kertoo Demokraatille pitäneensä ”rajat kiinni” -tulkintaa bluffina jo kesällä 2022.

– Totuus on se, että pykälään ei tullut mitään merkittäviä muutoksia, koska se tosiasiallinen oikeus hakea turvapaikkaa on siellä laissa sisällä. Se on aina olemassa. Se pykälä (16) ei poista sitä, Holopainen sanoo nyt eduskunnassa.