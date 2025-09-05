Vihreät: Näillä tempuilla Suomen hiilineutraalius onnistuisi 2035

Oppositiopuolue vihreät on esitellyt oman mallinsa Suomen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Vihreät lupaa, että näillä keinoilla ilmastolakiin kirjattu tavoite onnistuisi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vihreiden paketissa esitetään muun muassa ympäristölle haitallisista yritystuista luopumista, uusiutuvan energian investointien helpottamista, sähköisen liikenteen vauhdittamista sekä maan ja metsien hiilinielujen vahvistamista.

- Selvitys toisensa jälkeen osoittaa, että Suomella on runsaasti vaikuttavia ja kohtuuhintaisia keinoja vähentää päästöjä ja kasvattaa nieluja. Pitkälle hiilineutraaliuspolulla pääsisi yksinkertaisesti jo sillä, että hallitus peruuttaisi päästöjä kasvattavat päätöksensä, sanoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tiedotteessa.

VUOSILUKUTAVOITE 2035 tulee ilmastolaista, ja tuolloin suomalaisten nettopäästöjen tulisi painua nollaan. Sitoutuminen lain tavoitteisiin on kirjattu Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan.

Hallitus antoi kesällä ilmastovuosikertomuksensa, jonka mukaan tavoite ei täyty ilman merkittäviä lisätoimia. Hallituksen on tarkoitus linjata uusista toimista muun muassa energia- ja ilmastostrategiassa.

Strategian luonnos oli loppukesällä lausuntokierroksella. Suomen ilmastopaneeli arvioi tuolloin, että strategian luonnos on täysin riittämätön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Myös ympäristöministeriö on esittänyt lausunnossaan kritiikkiä luonnosta kohtaan.

Hallitus lähetti strategialuonnoksen lausuntokierrokselle riitaisana.

Vihreiden Tynkkysen mielestä hallituksen onkin korjattava äkkiä puutteellisia suunnitelmiaan jo kilpailukyvynkin nimissä.

- Orpon hallitus on kunnostautunut jarruttamalla ilmastotoimia EU:ssa ja kasvattamalla päätöksillään päästöjä Suomessa. Piittaamattomuus ilmastokriisistä ja haluttomuus vaikuttaviin ilmastotoimiin on vastuutonta ja vastenmielistä. Se on kuitenkin myös haitallista Suomen taloudelle ja työpaikoille, koska vihreän siirtymän miljardi-investoinnit uhkaavat hyytyä.