Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.9.2025 09:50 ・ Päivitetty: 5.9.2025 09:50

Vihreät: Näillä tempuilla Suomen hiilineutraalius onnistuisi 2035

iStock

Oppositiopuolue vihreät on esitellyt oman mallinsa Suomen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Vihreät lupaa, että näillä keinoilla ilmastolakiin kirjattu tavoite onnistuisi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vihreiden paketissa esitetään muun muassa ympäristölle haitallisista yritystuista luopumista, uusiutuvan energian investointien helpottamista, sähköisen liikenteen vauhdittamista sekä maan ja metsien hiilinielujen vahvistamista.

-  Selvitys toisensa jälkeen osoittaa, että Suomella on runsaasti vaikuttavia ja kohtuuhintaisia keinoja vähentää päästöjä ja kasvattaa nieluja. Pitkälle hiilineutraaliuspolulla pääsisi yksinkertaisesti jo sillä, että hallitus peruuttaisi päästöjä kasvattavat päätöksensä, sanoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen tiedotteessa.

VUOSILUKUTAVOITE 2035 tulee ilmastolaista, ja tuolloin suomalaisten nettopäästöjen tulisi painua nollaan. Sitoutuminen lain tavoitteisiin on kirjattu Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaan.

Hallitus antoi kesällä ilmastovuosikertomuksensa, jonka mukaan tavoite ei täyty ilman merkittäviä lisätoimia. Hallituksen on tarkoitus linjata uusista toimista muun muassa energia- ja ilmastostrategiassa.

Strategian luonnos oli loppukesällä lausuntokierroksella. Suomen ilmastopaneeli arvioi tuolloin, että strategian luonnos on täysin riittämätön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Myös ympäristöministeriö on esittänyt lausunnossaan kritiikkiä luonnosta kohtaan.

Hallitus lähetti strategialuonnoksen lausuntokierrokselle riitaisana.

Vihreiden Tynkkysen mielestä hallituksen onkin korjattava äkkiä puutteellisia suunnitelmiaan jo kilpailukyvynkin nimissä.

-  Orpon hallitus on kunnostautunut jarruttamalla ilmastotoimia EU:ssa ja kasvattamalla päätöksillään päästöjä Suomessa. Piittaamattomuus ilmastokriisistä ja haluttomuus vaikuttaviin ilmastotoimiin on vastuutonta ja vastenmielistä. Se on kuitenkin myös haitallista Suomen taloudelle ja työpaikoille, koska vihreän siirtymän miljardi-investoinnit uhkaavat hyytyä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.9.2025
Kokoomuksessa luotetaan perussuomalaisten rangaistuskulttuuriin – säännöissä yhä epäselvyyksiä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
5.9.2025
Arvio: Huumaava Soledad – Yksinolla on esitys, jonka haluan nähdä heti uudestaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU