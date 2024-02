Vihreät on mukana välikysymyksessä, jos se huomioi työmarkkinoiden uudistamisen tarpeen

Vihreät käsittelee välikysymykseen osallistumista ryhmäkokouksessaan ja tiedottaa asiasta myöhemmin iltapäivällä.

Vihreät katsoo, että työmarkkinoita tulisi uudistaa reilusti ja tasapainoa luoden, eikä vain toisen osapuolen ehdoilla, kuten hallitus nyt tekee. Virta pitää työmarkkinoiden vakavaa solmua hallituksen aiheuttamana ja hän on pettynyt hallituksen arviointikykyyn.

– Työmarkkinoita pitää uudistaa ja joustavoittaa, se on selvä. Tapa, jolla kokoomusjohtoinen hallitus lähti asiaa hoitamaan näyttää enemmän siltä, että nyt aidon uudistushalun yli ajoi tarve päästä näyttämään ay-liikkeille kaapin paikkaa, Virta sanoo tiedotteessa.

– Tämä olisi pitänyt hoitaa tavalla, joka ei olisi aiheuttanut tilannetta, jossa nyt koko maa seisoo. Ei tämä ole kokoomukselle yllätyksenä tullut, ja se herättää kysymyksen ottaako hallitus taloustilanteen aidosti vakavissaan? On helpompaa uudistaa yhdessä kuin rikkoa yksin. Vastuu on hallituksella, vaikka yhtä lailla ay-liikkeen on tärkeä pyrkiä aidosti hakemaan ratkaisuja. Suomi on pieni maa, eikä meillä ole varaa keskenään riitelemiseen.