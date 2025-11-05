Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.11.2025 09:23 ・ Päivitetty: 5.11.2025 09:23

Vihreät pettyi EU-sopuun – ”Jarrumaat onnistuivat vesittämään”

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on pahoillaan päästöleikkauksia koskevan EU-sopimuksen lopputuloksesta.

– EU-maat pääsivät vihdoin sopuun vuoden 2040 päästötavoitteesta. Valitettavasti jarrumaat onnistuivat vesittämään tavoitetta ja lykkäämään ratkaisevia ilmastotoimia, Tynkkynen sanoo tiedotteessaan.

Tavoite säilyy muodollisesti komission esittämässä 90 prosentin päästövähennyksessä vuoteen 1990 verrattuna.

– On hyvä uutinen, että EU-maat vihdoin vahvistivat 90 prosentin päästötavoitteen. Se on vähintä, mitä Euroopalta voidaan odottaa, jotta se tekee oman osuutensa ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

JULKISUUDESSA olleiden tietojen mukaan ministerit päättivät moninkertaistaa sen osuuden päästötavoitteesta, jonka voi saavuttaa ostamalla päästöoikeuksia muualta. Samalla näyttäisi Tynkkysen mukaan siltä. että liikennettä ja asuntojen lämmitystä koskevaa päästökauppaa (ETS2) lykätään vuodella eteenpäin.

– EU:n ilmastosovun hinta oli kova. Huolestuttavan suuri osa ilmastovastuusta olisi tulevaisuudessa mahdollista ulkoistaa muualle rahoittamalla ulkomaisia ilmastohankkeita, joiden ilmastohyödyt ja kestävyys ovat kyseenalaisia. Päästökaupan lykkääminen on täysin väärä viesti tilanteessa, jossa ilmastotoimia pitää päinvastoin vahvistaa ja kiihdyttää.

YK:n ilmastokokous käynnistyy maanantaina Brasiliassa. EU:n sopu päästötavoitteesta tuli viime tingassa, jotta se voidaan ottaa huomioon kokouksen keskusteluissa.

– Ilmastokriisin syventyessä ja Yhdysvaltain jättäessä jälkeensä tyhjiön Euroopan johtajuutta tarvittaisiin enemmän kuin koskaan. Nyt EU lähtee Brasilian ilmastokokoukseen mukanaan valitettavan kevyet viemiset, Tynkkynen sanoo.

