Vihreiden puheenjohtaja jatkaa nokitteluaan Rydmanin kanssa: ”Oletko tosissasi?”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa uusimmassa kannanotossaan tulevan sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) kommenttiin. Rydman syytti Virtaa poliittisia vastustajia epäinhimillistävistä ja vihaa lietsovista retorisista keinoista. Demokraatti Demokraatti

– Wille Rydman, oletko tosissasi? Ihanko tosissaan tuleva sosiaali- ja terveysministeri hyökkää oppositiopuolueen puheenjohtajaa vastaan siksi, että tämä perustellusti kritisoi hänen edustamaansa politiikkaa? Virta kysyy tiedotteessaan.

Virta sanoo uskovansa, että monella suomalaisella on eilen ollut epäuskoinen olo, kun tieto perussuomalaisten ministerivalinnasta tuli julki.

– En varmasti ole ainut suomalainen, joka eilen pysähtyi miettimään, mitä tämä kertoo hallituksen arvovalinnoista. ​​Ministerin paikka edellyttää harkintaa, arvokkuutta ja kykyä yhdistää suomalaisia.

Virran mukaan tilanne on absurdi.

– Kun ottaa huomioon Rydmanin aiemmat teot ja hänen edustamansa politiikan, on absurdia, että juuri hän syyttää muita epäinhimillistämisestä.

VIRTA painottaa kannanotossaan, että kriittinen keskustelu vallankäytöstä on demokratian ydintä.

– Demokratiaan kuuluu, että vallankäyttäjän politiikkaa saa kutsua epäinhimilliseksi, jos se kohtelee ihmisiä eriarvoisesti tai heikentää heidän asemaansa. Suomessa on voitava käydä kriittistä keskustelua vallanpitäjien edustamasta politiikasta ja arvoista ilman, että sitä yritetään vaientaa.

– Jos Rydmanin omia poliittisia lausuntoja ja hänen julkisuudessakin olleita kommentteja ei voi sanoa epäinhimillisiksi, niin mitä sitten voi? Ei tarvitse kuin kurkata tulevan ministerin X-tililtä esimerkkejä.

Virran mukaan Rydmanin reaktio herättää kysymyksen siitä, millaista keskustelukulttuuria hallitus aikoo jatkossa ylläpitää.

– Väkisinkin herää kysymys: tätäkö loppuvaalikausi tulee olemaan? Että kun sosiaali- ja terveysministerin politiikkaa kritisoidaan, keskustelu yritetään siirtää loukkaantumiseen ja vastasyytöksiin?

VIHREIDEN puheenjohtaja haluaa tiedotteensa mukaan lähettää Rydmanille lopuksi selkeän viestin vastauksena tämän kysymykseen yhteiskunnasta, jota Virta haluaa rakentaa.

– Minä rakennan yhteiskuntaa, jossa jokainen on samanarvoinen ja jossa ketään ei käytetä hyväksi – yhteiskuntaa, jossa vallankäyttäjiltä vaaditaan vastuuta.