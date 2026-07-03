Vihreiden Tynkkynen: Kokoomukselta synkkä hattutemppu

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen vastuuttaa Petteri Orpon (kok.) hallitusta Suomen kilpailukyvyn romahduksesta. Tänään julkistetussa IMD:n kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa Suomen sijoitus tippui vuodessa viisi sijaa. Demokraatti Demokraatti

Sijoitus on nyt heikoin sitten vuoden 2016.

Vaikka maailman tilanne vaikuttaa tulokseen, vastuun kantaa Tynkkysen mukaan lopulta vallassa oleva hallitus.

– Suomen romahduksen pitäisi olla herätyskello. Jos kilpailukyky kyykkää, Suomen on vaikeampi nousta nykyisestä ahdingosta pitemmälläkään aikavälillä, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen sanoo tiedotteessaan.

OSITTAIN Suomen heikko menestys johtuu suhdanteista, joihin heijastuu maailmantilanteen epävarmuus. Kansallisilla päätöksillä on Tynkkysen mukaan kuitenkin suuri merkitys.

– Venäjän naapurissa sijaitsevan Suomen sijoitus romahtaa viisi paikkaa samalla, kun Venäjän naapurissa sijaitsevan Viron sijoitus nousee viisi paikkaa. Orpon hallitus ei voi loputtomiin piilotella maailman tilanteen epävarmuuden takana, vaan jossain vaiheessa pitää rohjeta katsoa peiliin.

Myös edellinen Sanna Marinin (sd.) hallitus joutui toimimaan hankalassa tilanteessa. Silti suunta oli toinen.

– Edellisen hallituksen kaudella Suomi nousi kilpailukykyvertailussa neljä pykälää. Orpon hallituksen kaudella Suomi on tähän mennessä kyykännyt kahdeksan pykälää. Tulokset todella puhuvat puolestaan.

ROMAHDUS kilpailukykyvertailussa asettaa Tynkkysen mukaan kyseenalaiseen valoon myös kokoomuksen vaalipuheet.

– Moni suomalainen antoi äänensä kokoomukselle siinä uskossa, että puolue pitäisi vaalilupauksensa ja laittaisi Suomen talouden kuntoon. Nyt kilpailukykysijoitus on romahtanut ja velkaantuminen nousee ennätystasolle. Kokoomuksen maine talousosaajana on romahtanut samaa tahtia Suomen kilpailukyvyn kanssa.

Jalkapallon MM-kisojen aikaan Tynkkynen turvautuu urheiluvertaukseen.

– Valtaan päästyään kokoomus on suorittanut synkän hattutempun: murentanut hyvinvointiyhteiskuntaa, peruuttanut ilmasto- ja luontotoimista sekä romahduttanut Suomen kilpailukyvyn. Ainoa järkevä johtopäätös hallitukselle on nyt pakata laukut ja poistua katsomon puolelle, Tynkkynen sanoo.