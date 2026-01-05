Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.1.2026 13:30 ・ Päivitetty: 5.1.2026 13:30

Vihreiden Tynkkynen: Perustulokokeilu mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen esittää, että Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan uusi perustulokokeilu.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tynkkynen viittaa tiedotteessa Irlannin tuoreen perustulokokeilun tuloksiin, jotka ovat hänen mukaansa rohkaisevia.

Irlanti kokeili vuosina 2022-25 perustuloa noin 2 000 taiteilijalle. Kokeilussa mukana olleet taiteilijat saivat 1 300 euroa kuukaudessa ilman erillisiä ehtoja.

Kokeilu maksoi Irlannin valtiolle noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvaneiden verotulojen ja muissa sosiaalimenoissa saatujen säästöjen takia vuotuinen nettokustannus jäi kuitenkin runsaaseen 20 miljoonaan euroon.

Tynkkysen mukaan yhteiskuntataloudellista hyötyä mitattaessa on huomioitava myös kokeilun tuottamat hyödyt, jotka eivät suoraan näy valtion budjetissa, kuten esimerkiksi taiteen ja kulttuurin tarjonnan lisääntyminen yhteiskunnassa ja mielenterveyden paraneminen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Ulkomaat
5.1.2026
Tutkija: Iranin oppositio ei lämpene Trumpin tukilupauksille
Lue lisää

Heikki Sihto

Toimituksen kommentit
4.1.2026
Hallitus ajaa työttömiä persus edellä puuhun – toimien ajoitus on pielessä
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kirjallisuus
4.1.2026
Arvio: Näin Jouko Turkka muuttui tarkkanäköisestä provokaattorista vihapuheen pioneeriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU