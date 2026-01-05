Vihreiden Tynkkynen: Perustulokokeilu mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan

Tynkkynen viittaa tiedotteessa Irlannin tuoreen perustulokokeilun tuloksiin, jotka ovat hänen mukaansa rohkaisevia.

Irlanti kokeili vuosina 2022-25 perustuloa noin 2 000 taiteilijalle. Kokeilussa mukana olleet taiteilijat saivat 1 300 euroa kuukaudessa ilman erillisiä ehtoja.

Kokeilu maksoi Irlannin valtiolle noin 35 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvaneiden verotulojen ja muissa sosiaalimenoissa saatujen säästöjen takia vuotuinen nettokustannus jäi kuitenkin runsaaseen 20 miljoonaan euroon.

Tynkkysen mukaan yhteiskuntataloudellista hyötyä mitattaessa on huomioitava myös kokeilun tuottamat hyödyt, jotka eivät suoraan näy valtion budjetissa, kuten esimerkiksi taiteen ja kulttuurin tarjonnan lisääntyminen yhteiskunnassa ja mielenterveyden paraneminen.