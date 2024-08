Vihreiden Virta ministereiden “rasismikoulutuksesta”: “Tulee tarpeeseen”

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta odottaa, että hallituksen “rasismikoulutus” avaa hallituspuolueiden silmät sille, minkälainen vastuu juuri päättäjillä on rasismin torjunnassa ja miten ristiriitaista hallituksen oma politiikka on.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki hallituksen ministerit tulevat käymään pakollisen rasismikoulutuksen.

– Hallituksen rasisimikoulutus tulee tarpeeseen. Mielenkiinnolla jään odottamaan miten koulutuksen tulokset tulevat näkymään hallituksen politiikassa, Virta toteaa tiedotteessa.

Odotettavissa luulisi hänen mukaansa ainakin monien päätösten perumisia, “kun hallituksen jäsenet koulutuksen myötä ymmärtävät, mitä rasismi on ja miten eri tavoilla se yhteiskunnassa näkyy”.

– Hallituksen maahanmuuttopolitiikka on rasistista, syrjivää ja epäinhimillistä. Se rikkoo perheitä ja kyykyttää maassa jo olevia, suomalaisen yhteiskunnan osaksi pyrkiviä ihmisiä. On selvää, että jos hallitus ottaa rasismin vähentämisen yhteiskunnassa tosissaan, on sen peruttava aiempia maahanmuuttoesityksiä, Virta linjaa.