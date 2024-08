Orpon valtiosihteeri linjaa rasismin vastaiseen kampanjaan osallistumista – “Tällaista ristiriitaa halutaan rakentaa, mutta en näe sitä ongelmana”

Demokraatti selvitti tänään, että kokoomus ja RKP ovat lähdössä puolueina mukaan hallituksen rasismin vastaiseen kampanjaan, kun taas kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset todennäköisesti eivät. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ilmoitti eilen eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa, että perussuomalaiset tuskin puolueena osallistuu kampanjaan.

Hallituksen toimenpideohjelmaa rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä luotsaa hankkeelle asetettu poliittinen ohjausryhmä, johon kuuluvat valtiosihteerit, muun muassa pääministeri Petteri Orpon valtiosihteeri Risto Artjoki.

Artjoki johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa.

Demokraatti tiedusteli Artjoelta, onko ollut tarkoitus, että puolueorganisaatiot lähtevät myös kampanjaan mukaan.

– Vuodentakaisen tiedonannon tekstihän on, että se suunnataan ennen kaikkea työmarkkinajärjestöille, urheilu-, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöille. Ne ovat yhteistyötahot, joita silloin pohdittiin. Se lähti siitä logiikasta, että työelämän, urheilun ja harrastusten kautta kotiudutaan Suomeen ja päästään toimintaan mukaan. Sen takia on tärkeätä, että nämä ovat sellaisia tahoja, jotka tätä asiaa pohtivat, Artjoki sanoo.

– Helposti oppositiopuolueet toteavat, että väärin sammutettu, on sitten kampanja miten hyvä tahansa. Tämä kampanjahan on laadittu alan ammattilaisten toimesta. Tämä ei ole mikään poliittisen tahon laatima kampanja, vaan tämä on ammattivirkamiesten ja alan asiantuntioiden laatima kampanja. Katsottiin, että puolueita ei erikseen tässä ruveta mainitsemaan, Artjoki sanoo.

Hän jatkaa vielä, että toki puolueiden kannattajat ja varmaan kaikki puolueet miettivät, miten he integroivat eri ryhmiä poliittiseen työskentelyyn ja demokraattiseen vaikuttamiseen.

– Uskon, että sitä varmaan kaikki puolueet tekevät, ovat sitten kampanjassa tai ei.

KOKOOMUS on lähdössä puolueena kampanjaan mukaan. Kun katsoo listaa tämän hetken kampanjaan osallistujista, monilla lienee jonkinlaisia kokoomuskytkyjä. Mukana on porukkaa Keskuskauppakamarista Akavaan ja Suomen olympiakomiteaan.

Onko nyt näin, että kokoomus on tätä työtä jo sitten tehnyt, mutta muut eivät ehkä niinkään?

– En minä nyt SAK:ta pitäisi kovin kokoomuskytkyisenä, Artjoki kuittaa viitaten siihen, että myös SAK on osallistujien listalla.

Hän toteaa, että kampanjamallissa on samanlainen sitoumusmalli kuin kestävän kehityksen toimikunnan työssä. Toisin sanoen mallissa lähdetään siitä, että eri toimijat voivat tulla matalalla kynnyksellä mukaan ja miettiä mitä he voivat pienellä tai isolla sitoumuksella tehdä.

– Nyt tähän alkuvaiheeseen, kun kampanja lanseerattiin lehdistölle ja pääministeri avasi tilaisuuden, haluttiin, että jonkin verran olisi jo mukana. Ne ovat sitten ne, jotka ovat julkisuudessa olleet ja tässä vaiheessa ilmoittautuneet. Toivotaan tietysti, että kaikki tahot, jotka haluavat työskennellä tämän asian eteen avoimesti, tulisivat tähän mukaan.

TOIMENPIDEOHJELMAA rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä luotsaavaan ohjausryhmään kuuluu Artjoen ohella muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

Slunga-Poutsalon mukaan puolueiden ei ole missään vaiheessa ollut tarkoitus osallistua kampanjaan.

Jaatko tämän ajatuksen?

– Viimevuotinen tiedonanto on kirjoitettu niin, että kohderyhmät on siinä selkeästi identifioitu, Artjoki sanoo viitaten siihen, että määritteli jo aiemmin kohderyhmät. Niissä puolueita ei ollut mainittu.

Slunga-Poutsalon mukaan puolueista ei puhuttu sanaakaan koko kauden aikana.

Pitääkö tämä paikkansa?

– Ei ole siis identifioitu, että nyt puolueiden pitäisi olla mukana. Sellaista keskustelua ei ole käyty. Tämä on vapaaehtoinen kampanja ja meille aina on ollut olennaista se, että koko valtioneuvosto ja kaikki ministerit ovat tässä mukana ja tekevät tätä työtä.

Artjoki toteaa, että rasismin vastainen kampanja on yksi osa yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanoa, johon liittyvä toimeenpano-ohjelma on loppumetreillä ja tarkoitus viedä valtioneuvoston käsittelyyn lähiviikkoina.

Kuinka uskottavaa on kampanjan kannalta, että kaikki hallituspuolueet eivät puolueina ole mukana tässä kampanjassa, joka on kuitenkin hallituspuolueiden toimesta synnytetty?

– Tämä on valtioneuvoston kampanja. Tämä on valtioneuvoston puitteissa päätetty, tämä on hallituspuolueiden puitteissa päätetty. Ei se kampanjan uskottavuutta heikennä, jos sieltä on jokin taho poissa. Tärkeätä on se, että koko hallitus ja sen ministerit ovat sitoutuneet viimevuotiseen tiedonantoon ja sen toimeenpanoon.

Et näe mitään ristiriitaa siinä, että pari puoluetta ehkä ei ole puolueina mukana?

– Tällaista ristiriitaa halutaan rakentaa, mutta en näe sitä ongelmana.

– En näe myöskään ongelmana sitä, että oppositiopuolueet eivät ole tässä mukana. Mielelläni näkisin tosin, että he olisivat mukana, mutta eivätpähän nyt ole.

Esimerkiksi SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi on todennut Iltalehdelle, ettei puolue osallistu hallituksen “maineenkiillotustempaukseen”. Näkkäläjärven mukaan rasismin vastustaminen on SDP:lle arkipäivää, ei kampanja.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puhui eilen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa “poseerauskampanjasta” ja jäi tulkinnanvaraiseksi, viittasiko hän rasismin vastaiseen kampanjaan. Näin moni varmasti asian kuuli.

Onko tässä sinusta poseerauskampanjasta kyse, jos hän nyt tätä kampanjaa sillä sanalla tarkoittaa?

– En ole seurannut hänen sanojansa sanasta sanaan, joten en rupea kommentoimaan, mitä lehdistössä on siitä kirjoitettu. Ehkä kannattaisi kysyä kampanjan laatijatahoilta, näiltä asiantuntijoilta, että onko se poseerauskampanja heidän mielestään vai ei. Se on on ammattitaidolla tehty hyvä kampanja, Artjoki sanoo.

Kampanjan erilliseen asiantuntijaryhmään kuulunut THL:n projektipäällikkö Mona Eid kertoi Demokraatille, että puolueiden mukaan lähteminen oli esillä ryhmän sisäisessä keskustelussa. Esimerkiksi kampanjan esittelyvideolla puolueita ei kuitenkaan mainita.

– Siellä tuli vahvasti esiin se, että poliittisten puolueiden ja poliittisten päättäjien pitäisi sitoutua tähän. Sitä olisi voinut tietenkin tuoda tuossa vahvemmin esiin, Eid sanoi.

Nyt näyttääkin siltä, että asiantuntijaryhmälle saatettiin tuottaa pettymys.

– Poliittiset päättäjäthän ovat tässä mukana. Hallitus ja sen ministerit, valtioneuvosto on tässä mukana, Artjoki kommentoi tähän.

RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tänään kertonut käyneensä tiistaina perussuomalaisten kampanjaan kohdistuneista kommenteista keskustelua sekä pääministeri Petteri Orpon (kok) että perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran kanssa.