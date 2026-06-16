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Politiikka

16.6.2026 12:22 ・ Päivitetty: 16.6.2026 12:22

Vihreille tyly palaute – Halla-aho: ”Ei ole sellaista toimintatapaa”

Nora Vilva

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Halla-ahon käsityksen mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan.

- hall, että voidaan Valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa, hän sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Hän sanoi pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota ”jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona”.

VIHREIDEN puoluesihteeri Anna Moring kertoi maanantaina, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolon ajalta.

- Me olemme yrittäneet saada kiinni asianosaisia henkilöitä, mutta huonolla menestyksellä. Yritämme tämän asian heillekin selvittää, että tämä ei ole nyt oikea toimintatapa, Halla-aho sanoi.

Virta on ollut viime aikoina julkisuudessa, koska Iltalehti kertoi hänen osallistuneen tosi-tv-ohjelma Erikoisjoukkojen kuvauksiin ja olleen siksi pois eduskunnasta viime viikolla.

Maanantaina Moring kertoi, että Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana.

PUHEMIEHISTÖ ja eduskunnan pääsihteeri keskustelivat poissaolosta tiistaina. Asiasta tarvitaan Halla-ahon mukaan lisää tietoa ennen johtopäätöksiä. Jatkokeskustelu pyritään käymään ennen eduskunnan istuntokauden päättymistä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto totesi viime vuonna pitävänsä ongelmallisena kansanedustajien sitoumuksia sellaisiin asioihin, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin eduskunnasta ilman hyväksyttävää syytä. Jo tuolloin keskustelun taustalla oli muun muassa kansanedustajien osallistuminen tosi-tv-ohjelmiin.

Halla-ahon mukaan kyseessä on jossain määrin kasvava ongelma.

- Edustajille tulee ihan ymmärrettävästi kutsuja tällaisiin tosi-tv-ohjelmiin, mutta se on vähän ongelmallista, jos edustajat sitoutuvat osallistumaan niihin tietyksi aikaa ja näin ollen olemaan tietyn aikaa pois eduskuntatyöstä, Halla-aho sanoi.

Saila Kiuttu/STT

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