Vihreiltä odotettu päätös tukea Haavistoa – ”On tärkeää koota kaikki suomalaiset samaan pöytään”

Vihreät tukee odotetusti ulkoministeri Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolue päätti asiasta Seinäjoelle kerääntyneessä puoluekokouksessa.

Haavisto kertoi torstaina osallistuvansa ensi vuoden alussa pidettäviin presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen kautta. Ehdokkuus vaatii 20 000 kannattajakortin keräämistä.

Haavisto on ollut vihreiden ehdokkaana kaksissa aiemmissa presidentinvaaleissa. Hän on ollut myös puolueen selvä kärkinimi seuraavaa presidenttiä käsitelleissä gallupeissa.

Haavisto sanoi päätöstä seuranneessa puheessa, että nyt on etsittävä yhä vahvemmin suomalaisia yhdistäviä ja yhdessä pitäviä asioita. Hän perusteli valitsijayhdistyksen perustamista sillä, että kannattajakortin täyttämällä kuka tahansa suomalainen voi poliittisesta kannasta ja taustastaan riippumatta tukea presidenttiehdokkuutta.

- On tärkeää koota kaikki suomalaiset samaan pöytään.

HAAVISTO kertoi tästä esimerkkinä vierailuistaan Seinäjoella lauantaina pidetyssä pride-juhlasta. Hän kertoi käyneensä tervehtimässä tapahtumaa paheksuneita henkilöitä.

– Oma ohjeeni on aina, että katsokaa niitä takarivin ihmisiä. Niitä ihmisiä, jotka reunalla seuraavat ehkä uteliaina, mutta eivät uskalla tulla mukaan. Kävelkää kohti, menkää tapaamaan näitä ihmisiä. Se on kaikkein paras tapa tehdä kampanja. Se on paras tapa saada uusia ihmisiä mukaan.

Haavisto sai kokousväeltä raikuvat aplodit useaan otteeseen.