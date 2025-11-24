Ulkomaat
24.11.2025 14:44 ・ Päivitetty: 24.11.2025 14:44
Viimeiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtevät Libanonista ensi vuoden lopulla
Suomalaiset rauhanturvaajat työskentelevät YK:n Unifil-operaatiossa Etelä-Libanonissa sen päättymiseen asti, tiedottaa Maavoimat.
Suomalaiset jatkavat toimintaa osana ranskalais-suomalaista FCR-pataljoonaa. Unifil-operaatio päättyy ensi vuoden joulukuussa.
Unifil-operaatio vetää henkilöstöä ja kalustoa pois Etelä-Libanonista vuoden 2027 aikana. Samalla vastuu Etelä-Libanonin turvallisuuden takaamisesta siirretään Libanonin asevoimien vastuulle.
Unifil-operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 200 suomalaista.
YK on ilmoittanut jo ennen operaation päättymistä leikkaavansa rauhanturvaoperaatioiden rahoitusta maailmanlaajuisesti.
Tämä tulee vaikuttamaan myös Unifil-operaation suomalaisiin, mutta tiedotteessa ei paljasteta kuinka paljon. Rahoituksen vähentämisen vaikutuksen yksityiskohtia ei kerrota operaatioturvallisuuteen vedoten.
Tällä hetkellä FCR-pataljoonan operatiivinen toiminta jatkuu normaalisti, tiedotteessa sanotaan. Toimintaan kuuluu esimerkiksi partiointi, paikallisen elinkeinon turvaaminen sekä yhteistyö muun muassa Libanonin asevoimien kanssa.
FCR-pataljoona on nopean valmiuden joukko, joka on jatkuvasti liikkeellelähtö- ja toimintavalmiudessa.
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat osallistuneet Libanonin Unifil-operaatioihin vuodesta 1982 lähtien.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.