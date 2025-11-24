Viimeiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtevät Libanonista ensi vuoden lopulla

Suomalaiset rauhanturvaajat työskentelevät YK:n Unifil-operaatiossa Etelä-Libanonissa sen päättymiseen asti, tiedottaa Maavoimat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaiset jatkavat toimintaa osana ranskalais-suomalaista FCR-pataljoonaa. Unifil-operaatio päättyy ensi vuoden joulukuussa.

Unifil-operaatio vetää henkilöstöä ja kalustoa pois Etelä-Libanonista vuoden 2027 aikana. Samalla vastuu Etelä-Libanonin turvallisuuden takaamisesta siirretään Libanonin asevoimien vastuulle.

Unifil-operaatiossa palvelee tällä hetkellä noin 200 suomalaista.

YK on ilmoittanut jo ennen operaation päättymistä leikkaavansa rauhanturvaoperaatioiden rahoitusta maailmanlaajuisesti.

Tämä tulee vaikuttamaan myös Unifil-operaation suomalaisiin, mutta tiedotteessa ei paljasteta kuinka paljon. Rahoituksen vähentämisen vaikutuksen yksityiskohtia ei kerrota operaatioturvallisuuteen vedoten.

Tällä hetkellä FCR-pataljoonan operatiivinen toiminta jatkuu normaalisti, tiedotteessa sanotaan. Toimintaan kuuluu esimerkiksi partiointi, paikallisen elinkeinon turvaaminen sekä yhteistyö muun muassa Libanonin asevoimien kanssa.

FCR-pataljoona on nopean valmiuden joukko, joka on jatkuvasti liikkeellelähtö- ja toimintavalmiudessa.

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat osallistuneet Libanonin Unifil-operaatioihin vuodesta 1982 lähtien.