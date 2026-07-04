Viinanmyynti vapautui viikonlopuiksi – pääseekö Alkoon jo juhlapyhinäkin?

Alko otti tänään lauantaina käyttöön uuden lain mukaiset pitemmät aukioloajat. Yhtiö ei ole vielä päättänyt, salliiko se viinanmyynnin ensi jouluna ja muina juhlapyhinä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kesäkuussa eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti lakimuutoksen alkoholimyynnin aikarajojen purkamisesta. Hallitus on halunnut parantaa valtionmonopolin markkina-asemaa, joten Alko saa nyt pitää esimerkiksi kauppakeskuksissa myymälänsä yhtä pitkään auki kuin muutkin mietoja juomia myyvät liikkeet.

Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo STT:lle, että muutokseen ollaan yhtiössä tyytyväisiä. Asiakkaat ovat hänen mukaansa toivoneet laajempia viikonloppuaukioloaikoja.

Muutokset tulivat voimaan heti heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

PERIAATTEESSA Alkon myymälät voisivat olla auki joka päivä aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Aivan näin radikaaliin viinanmyynnin vilkastumiseen ei ole yhtiössä heti alkuun varauduttu.

Laajemmat lauantai‑iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä. Iltakuuden sijaan osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu vasta kahdeksalta tai yhdeksältä.

35 myymälää on jatkossa auki sunnuntaisin kello 12-18. Sunnuntaimyymälöitä löytyy 27 isosta kaupungista. Lisää aiheesta Demarinuoret: Päihdeperheiden lapset tulevat kärsimään viinalähettirallista

Laajennuksia on tehty niihin myymälöihin, joissa on jo tähän asti ollut lain sallimat laajimmat aukioloajat, Pennanen kertoo. Jonkin verran on katsottu myös tasaista alueellista jakautumista, mutta pääosin aukioloaikapäätökset on tehty asiakkaiden määrän ja ostokäyttäytymisen perusteella.

- Pienemmillä maaseutupaikkakunnilla asioidaan aamusta ja isommissa kaupungeissa myynti on iltapainotteisempaa, Pennanen selventää.

Syksyn aikana aukioloaikojen laajuutta tullaan tarkastelemaan asiakaspalautteiden pohjalta ja tarvittaessa lisätään myös uusia sunnuntaimyymälöitä. Ainakin Lapin hiihtokeskusten laajennetuista sesonkiaikatauluista on jo päätetty Ylläksellä, Levillä, Rukalla ja Saariselällä.

VIINANMYYNTI on ollut tähän asti kiellettyä kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Jouluaattoaamunkin aukiolot sallittiin Alkolle vasta vuonna 2018.

Pennasen mukaan Alko ei ole päättänyt vielä tarkemmin loppuvuoden juhlapyhien tai itsenäisyyspäivän aukioloista.

Voidaanko jo varmuudella sanoa, että Suomessa vähintään yksi Alko olisi läpi joulun auki?

- En sano tähän mitään vielä. Loppuvuoden juhlapyhiin palataan kuitenkin heti alkusyksystä ihan jo työvuorosuunnittelunkin takia.

VIELÄ EI TIEDETÄ, miten aukiolon jatkuminen näkyy alkoholikulutuksessa. Myymälämyynnin ei ainakaan alkuun odoteta välttämättä kasvavan, vaan asiakasvirtojen tasaantuvan muilta päiviltä ja tunneilta.

Toistaiseksi myymälöihin ei ole palkattu lisää työntekijöitä.

Uuden lainsäädännön mahdollistama kotiinkuljetus tarjotaan Pennasen mukaan heti, kun lain kuuden kuukauden siirtymäaika sen sallii.

Miten kuljetus käytännössä järjestetään ja ostajien ikärajat varmistetaan, on vielä suunnittelussa.

Alkon tilaaman raportin mukaan alkoholin saatavuuden lisääminen todennäköisesti pahentaa mielenterveyden ongelmia. Tammikuussa julkaistun asiantuntijaraportin koosti mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn keskittyvä Mieli ry.

Apua ongelmiin päihteiden kanssa saa esimerkiksi Ehkäisevän päihdetyön päihdeneuvonnasta anonyymisti ja ympäri vuorokauden numerosta 0800 900 45.

Teksti: STT / Laur Forsén