Ville Kurtti ei hae jatkoa Sonkin johdossa: ”Tämä vuosi on ollut erityisen haastava hyvin monella tapaa”

Demariopiskelijoiden SONK ry:n puheenjohtaja Ville Kurtti ei hae jatkokautta järjestön puheenjohtajana. Kurtti on toiminut Demariopiskelijoiden puheenjohtajana vuonna 2021, tätä ennen varapuheenjohtajana 2020 ja liittohallituksen jäsenenä 2019.

”Tämä vuosi on ollut erityisen haastava hyvin monella tapaa. Korona on muuttanut järjestömaailmaa monin tavoin ja myös puheenjohtajan työ on ollut hyvin erilaista kuin se olisi normaalisti ollut. Jäsenistön ja sidosryhmien kohtaaminen on jäänyt erityisen vähäiseksi ja liittohallituksenkin työskentely on ollu pääasiassa etänä koko vuoden. Oma jaksaminenkin on ollut usein haastettuna, enkä rehellisesti voi olla tyytyväinen kaikkeen työpanokseeni vuoden kuluessa suurelta osin tehtäviä oppiessa ja uuteen tilanteeseen sopeutuessa. Tämän takia minulla olisi monia syitä haluta jatkaa puheenjohtajana, mutta olen kuitenkin pitkällisen ja vaikean pohdinnan jälkeen päättänyt olla hakematta jatkokautta”, hän sanoo tiedotteessa.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n liittokokous järjestetään 6.-7. marraskuuta. Liittokokouksessa mm. valitaan hallitus vuodelle 2022, hyväksytään järjestön strategia ja toimintasuunnitelma sekä tehdään poliittisia linjauksia tavoiteohjelmassa.