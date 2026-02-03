Ville Merinen: Tuki Tytti Tuppuraiselle

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen sanoo äänestävänsä Tytti Tuppuraisen jatkon puolesta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Rane Aunimo Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

– Kyllä minä olen häntä kannattanut. Tässä välillä oli sellainen olo, että meneekö tämä hyvin, mutta nyt tuntuu, että askeleet ovat selvät eteenpäin.

Marinen kommentoi asiaa ennen ryhmän kokouksen alkua eduskunnassa.

– Demarit ovat saaneet käyntiin selvityksen ja homma siitä etenee.

Vielä viime viikolla Merinen vaati Instagram-julkaisussaan, että puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua. Merinen sanoi tuolloin oman joukkueensa toiminnan hävettävän häntä.

Tuppurainen kommentoi medialle ryhmähuoneen ovella, että hän ei ole ainakaan toistaiseksi saanut vastaehdokkaita ryhmänjohtajan tehtävään.

– Tietysti olisi kaikkein paras, että olisi vastaehdokas ja otettaisiin äänestys ja nähtäisiin sitten ne lukemat. Mennään katsomaan mikä on tilanne.

Tuppurainen sanoo olevansa kiitollinen kaikesta siitä tuesta, jota on saanut julkisuudessa.

PUHEENJOHTAJA Antti Lindtman sanoi ennen kokouksen alkua, että Työterveyslaitoksen tekemä selvitys ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksista alkaa tänään ja vasta sen jälkeen tehdään päätelmiä.

Lindtman toisti tukensa Tuppuraiselle.

– On tärkeää, että ryhmä tekee nyt omat valintansa ja ryhmä osaa kyllä nämä valinnat tehty.

Eduskuntaryhmät valitsevat tänään itselleen puheenjohtajiston.