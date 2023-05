Ville Skinnari ei tavoittele SDP:n puheenjohtajuutta, tukee Antti Lindtmania

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari ei tavoittele SDP:n puheenjohtajuutta. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olen tullut siihen tulokseen pitkään harkittuani, että tässä tilanteessa en tavoittele puheenjohtajuutta, Skinnari kertoo Demokraatille.

– Aion tukea Antti Lindtmania puheenjohtajaksi.

Ehdolla puheenjohtajavaaliin on ilmoittautunut myös perhe- ja peruspalveluministeri, kansanedustaja Krista Kiuru.

Lindtman on SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

– Antti on näyttänyt sen, että hän on pystynyt johtamaan eduskuntaryhmää niin pääministeripuolueen asemasta – mikä on aina haastavaa – kuin toissa kaudella oppositiosta. Hän on myös tukenut ministereitä kiitettävästi viime vuosina erittäin haastavissa tilanteissa, mitä arvostan todella paljon. Hän on osoittanut olevansa joukkuepelaaja. Tunnen Antin hyvin pitkältä ajalta ja on tärkeätä, että tuntee ihmisen monipuolisesti. Uskon, että hän on tähän tilanteeseen hyvä johtaja SDP:lle, Ville Skinnari sanoo.

Kun Skinnarilta kysyy, miten hän näkee SDP:n politiikan muuttuvan, jos Lindtman valittaisiin puheenjohtajaksi, hän toteaa, että SDP on kansanliike ja jokainen johtaa omalla tavallaan ja tyylillään.

– Niin ovat tehneet Heinäluoma, Urpilainen, Rinne ja Marin ja varmasti Antti löytää oman tyylinsä, jos tulee valituksi. Pitää muistaa, että meillä on puheenjohtajavaali tulossa.

Skinnari painottaa, että nykyisessä poliittisessa tilanteessa SDP:n on tärkeä toimia yhtenäisesti ja rakentavasti valtakunnan tasolta piireihin.

Skinnari toteaa myös Krista Kiurun tuoneen esiin omat vahvuutensa poliitikkona ja päättäjänä.

– Meillä on tällä hetkellä kaksi hyvää ehdokasta. Demokratia toimii tässäkin.

SDP:n nykyinen puheenjohtaja Sanna Marin ei tavoittele jatkokautta syksyn puoluekokouksessa.