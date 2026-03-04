Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

4.3.2026 12:34 ・ Päivitetty: 4.3.2026 12:34

Vincit aloittaa muutosneuvottelut: koskevat noin 375 työntekijää

iStock

Suomalainen it-palveluyhtiö Vincit aloittaa muutosneuvottelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiön mukaan tavoitteena on mukauttaa organisaatiorakennetta vastaamaan nopeaa tekoälymurrosta ja sopeuttaa henkilöstömäärää vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Muutosneuvottelut koskevat Vincitin palveluliiketoiminnan laskuttavaa henkilöstöä kaikilla Suomen toimipaikoilla.

Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 375 työntekijää. Vähennystarve on enintään 45 ihmistä.

Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän kolme viikkoa.

Vincitin liikevaihto laski viime vuonna 18 prosenttia ja oli noin 69 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Yhtiöllä oli vuodenvaihteessa hieman yli 500 työntekijää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Politiikka
4.3.2026
Setlementtiliitto VOK-loanheitosta: Tervetuloa katsomaan tilikirjojamme
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
4.3.2026
Arvio: Anna K. on palavan rakkauden ja mustasukkaisuuden korventama Kotkassakin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU