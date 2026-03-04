Työmarkkinat
4.3.2026 12:34 ・ Päivitetty: 4.3.2026 12:34
Vincit aloittaa muutosneuvottelut: koskevat noin 375 työntekijää
Suomalainen it-palveluyhtiö Vincit aloittaa muutosneuvottelut.
Yhtiön mukaan tavoitteena on mukauttaa organisaatiorakennetta vastaamaan nopeaa tekoälymurrosta ja sopeuttaa henkilöstömäärää vallitsevaan markkinatilanteeseen.
Muutosneuvottelut koskevat Vincitin palveluliiketoiminnan laskuttavaa henkilöstöä kaikilla Suomen toimipaikoilla.
Muutosneuvotteluiden piirissä on noin 375 työntekijää. Vähennystarve on enintään 45 ihmistä.
Neuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan kestävän kolme viikkoa.
Vincitin liikevaihto laski viime vuonna 18 prosenttia ja oli noin 69 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa tappiollinen.
Yhtiöllä oli vuodenvaihteessa hieman yli 500 työntekijää.
