17.4.2026 09:56 ・ Päivitetty: 17.4.2026 09:56
Vincitin muutosneuvottelut päättyivät – 21 työntekijää irtisanotaan
IT-palveluyritys Vincit on saanut muutosneuvottelut päätökseen. Neuvotteluiden lopputuloksena 21 työntekijän työsuhde päättyy.
Maaliskuun alussa alkaneet muutosneuvottelut koskivat yhtiön palveluliiketoiminnan laskuttavaa henkilöstöä kaikilla toimipaikoilla Suomessa. Kun ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutuneet vapaaehtoiset irtisanomiset lasketaan mukaan, Vincitin henkilöstömäärä on vähentynyt noin 40 ihmisellä.
Yhtiö kertoo, että muutosneuvotteluista aiheutui noin 400 000 euron kertaluontoiset kustannukset. Ne kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
