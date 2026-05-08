8.5.2026 08:50 ・ Päivitetty: 8.5.2026 10:03
Viranomaiset heräsivät: taksiasiakkaiden tietojen välitys Venäjälle toi Yandexille isot rapsut
Yandex-konserniin kuuluva hollantilaisyritys on saanut sadan miljoonan euron seuraamusmaksun Yango-taksisovelluksen käyttäjien henkilötietojen siirroista Venäjälle, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto.
Seuraamusmaksu annettiin Yandex-konserniin kuuluvalle MLU B.V. -yritykselle, joka vastaa Yangon henkilötietojen käsittelystä Euroopassa ja sijaitsee Hollannissa.
Ratkaisu tehtiin Hollannin, Suomen ja Norjan tietosuojaviranomaisten yhteistyönä.
Tutkinnassa selvisi, että Yangon käyttäjien tietoja siirrettiin Venäjälle ilman EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä riittäviä suojatoimia.
HUOMIO ei varsinaisesti tullut yllätyksenä tietoturva-asiantuntijoille, koska asiasta oli varoiteltu vuosien ajan.
Yango-taksipalvelu aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2018. Jo tuolloin suomalaismedia sai selville, että yhtiön taksisovellus kerää käyttäjistä turhankin paljon dataa.
Syksyllä 2023 tietosuojavaltuutettu oli jo kieltämässä Yangolta asiakastietojen välittämisen Venäjälle, mutta perui kieltoaikeet kuukautta myöhemmin koska yhtiö oli luvannut ettei käytä tietoja väärin.
Taksiliitto moitti tuolloin Suomen viranomaisia kovasanaisesti ”sinisilmäisyydestä”.
MONESSA EU-maassa viranomaiset kielsivät jo 2020-luvun alussa virkamiehiltä ja valtion työntekijöiltä Yangon sovelluksen käytön, juuri kyseenalaisten tiedonkäsittelyjen pelossa.
Suomi ei saanut vastaavaa käyttökieltoa aikaan, lainsäädännön aukkoihin vedoten.
Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) teki viimeksi talvella 2025 hallitukselle kirjallisen kysymyksen, miksei Yangon palvelua ole kokonaan kielletty Suomessa.
