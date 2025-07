Viranomaiset: Israel hyökkäsi WHO:n henkilöstön asuintiloihin Gazassa

WHO:n pääjohtajan mukaan Israelin evakuointikäsky Deir al-Balahin alueella on ajanut Gazan terveydenhuoltojärjestelmää lähemmäs romahtamista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan 15 ihmistä on kuollut tiistaina Israelin tekemissä iskuissa Gazan kaistalla.

Viraston tiedottajan Mahmud Bassalin mukaan 13 ihmistä kuoli ja yli 50 haavoittui Israelin iskettyä Gazan kaupungin länsipuolella sijaitsevaan al-Shatin pakolaisleiriin.

Välimeren rannalla sijaitsevassa pakolaisleirissä asuu tuhansia kotinsa menettäneitä palestiinalaisia. Uutistoimisto AFP:n haastattelema, al-Shatissa asuva Muhannad Thabet kutsui maanantain ja tiistain välistä yötä terrorin yöksi jatkuvien ilmaiskujen vuoksi.

Lisäksi kaksi ihmistä kuoli tiedottaja Bassalin mukaan Gazan keskiosassa sijaitsevassa Deir el-Balahissa, jonne Israelin armeija ilmoitti aiemmin laajentavansa sotaoperaatioitaan.

Israel hyökkäsi WHO:n asuintiloihin

Israel hyökkäsi maanantaina YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n henkilöstön asuintiloihin Deir al-Balahissa. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus X-viestipalvelussa.

Asuintiloissa oli ollut WHO:n työntekijöiden lisäksi heidän perheenjäseniään.

Tedros kertoo, että israelilaisjoukot tunkeutuivat asuintiloihin, mikä pakotti tiloissa majoittuneet naiset ja lapset evakuoitumaan kohti al-Mawasia keskellä aktiivisia sotatoimia. Miespuolisten työntekijöiden ja perheenjäsenten kädet sidottiin, heidät riisuttiin ja heitä kuulusteltiin.

Tedrosin mukaan Israelin asevoimat otti kiinni kaksi WHO:n työntekijää ja kaksi järjestön työntekijöiden perheenjäsentä. Kiinni otetuista kolme vapautettiin myöhemmin, mutta yksi työntekijöistä jäi edelleen Israelin haltuun.

WHO:n työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään oli Tedrosin mukaan evakuoitu järjestön toimistoon heti, kun se oli mahdollista.

Tedrosin mukaan alueella sijaitseva WHO:n päävarasto niin ikään vaurioitui ja on poistettu käytöstä.

Israelin asevoimat antoi sunnuntaina kehotuksen poistua Deir al-Balahin alueelta ja teki maanantaina iskuja alueelle. YK:n hätäaputoimisto (OCHA) on arvioinut, että alueella oli evakuointikehotuksen antamisen aikaan 50 000-80 000 ihmistä.

- Tuoreimmalla evakuointikäskyllä Deir al-Balahissa on ollut vaikutusta useisiin WHO:n toimitiloihin, ja se on heikentänyt kykyämme toimia Gazassa sekä ajanut terveydenhuoltojärjestelmää lähemmäs romahtamista, Tedros kertoi viestissään.

Deir al-Balah oli yksi niistä harvoista Gazan osista, joissa Israel ei ollut vielä aiemmin tehnyt merkittävää maaoperaatiota yli 20 kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana.

Guterres kauhistunut Gazan tilanteesta

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kommentoi iskuja Deir al-Balahissa sijaitseviin YK:n asuintiloihin.

- YK:n henkilöstöä on pysynyt Deir al-Balahissa, ja kaksi YK:n majoitustilaa on ollut iskun kohteena, vaikka osapuolille on ilmoitettu YK:n tilojen sijainnit, Guterresin tiedottajan Stephane Dujarricin julkaisemassa lausunnossa kerrotaan.

Guterres on lausunnon mukaan kauhistunut Gazan nopeasti heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta.

- Pääsihteeri tuomitsee jyrkästi käynnissä olevat väkivaltaisuudet, mukaan lukien ruokaa perheilleen hakevien ampumisen, surmaamisen ja haavoittamisen, lausunnossa sanotaan.

Lausunnossa muistutetaan, että Israelilla on velvollisuus sallia ja edistää kaikin keinoin YK:n ja muiden järjestöjen humanitaarista avustustyötä.