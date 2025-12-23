Ulkomaat
23.12.2025 13:15 ・ Päivitetty: 23.12.2025 13:15
Viro tukee Ukrainan sähköntuotantoa kahdella miljoonalla – ”He eivät selviä talvesta ilman kansainvälistä apua”
Viro aikoo tukea Ukrainan energiatuotannon kestävyyttä kahdella miljoonalla eurolla Venäjän iskujen aiheutettua laajoja sähkökatkoksia Ukrainassa.
Venäjä on tänäkin talvena iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja voimaloihin.
Viron mukaan Ukraina ei kykene selviämään talven tarpeista ilman kansainvälistä apua. Sen mukaan Ukrainan sähköntuotanto on kutistunut iskujen seurauksena noin kolmasosaan tavallisesta.
Sähkökatkokset vaikeuttavat kotien lämmittämistä, veden saatavuutta sekä sairaaloiden toimivuutta. Ne koettelevat ukrainalaisten selviytymiskykyä, sanoo Viron energia- ja ympäristöministeri.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.