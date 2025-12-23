Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

23.12.2025 13:15 ・ Päivitetty: 23.12.2025 13:15

Viro tukee Ukrainan sähköntuotantoa kahdella miljoonalla – ”He eivät selviä talvesta ilman kansainvälistä apua”

ROMAN PILIPEY / AFP / LEHTIKUVA
Viron mukaan Ukrainan sähköntuotanto on kutistunut Venäjän iskujen seurauksena noin kolmasosaan normaalista.

Viro aikoo tukea Ukrainan energiatuotannon kestävyyttä kahdella miljoonalla eurolla Venäjän iskujen aiheutettua laajoja sähkökatkoksia Ukrainassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjä on tänäkin talvena iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja voimaloihin.

Viron mukaan Ukraina ei kykene selviämään talven tarpeista ilman kansainvälistä apua. Sen mukaan Ukrainan sähköntuotanto on kutistunut iskujen seurauksena noin kolmasosaan tavallisesta.

Sähkökatkokset vaikeuttavat kotien lämmittämistä, veden saatavuutta sekä sairaaloiden toimivuutta. Ne koettelevat ukrainalaisten selviytymiskykyä, sanoo Viron energia- ja ympäristöministeri.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
23.12.2025
Ministeri ajoi läpi miljoonien leikkaukset – ”Vaadimme siihen oikaisua”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
22.12.2025
Evp-upseeri: Venäjän uusi strategia lupaa suojella ”valtion arvoja ja kunniaa” myös ulkomailla
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
23.12.2025
Arvio: Veteraanimimmit tien päällä taas – ja harmillisen ennalta-arvattavasti
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU