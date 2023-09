Viron ja Suomen pääministerit peräsivät toimia eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämiseksi

Viron pääministeri Kaja Kallas luottaa, että Puolan tuki Ukrainalle pysyy vahvana myös jatkossa, vaikka Puolassa on ensi kuussa vaalit. Kallas huomautti, että kaikki Puolan puolueet ovat luvanneet jatkaa Ukrainan sotilaallista tukea. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En usko, että liittoumassa on halkeamia, Kallas sanoi.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki herätti äskettäin hämmennystä antaessaan ymmärtää, että Puola lopettaisi aseiden toimittamisen Ukrainaan. Puolan presidentti Andrzej Duda vakuutti, että pääministerin puheita oli tulkittu väärin.

Puolan tuen jatkumiseen luottaa myös pääministeri Petteri Orpo (kok.), jota Kallas kävi tapaamassa Kesärannassa.

- Uskon Puolan jatkavan sotilaallista tukeaan Ukrainalle. Kysymys heillä on sama kuin Suomessa – on pidettävä huolta myös oman maan puolustuskyvystä, Orpo sanoi.

- On selvää, että Viro ja Suomi ovat molemmat tehneet hyvin paljon. Meidän täytyy kuitenkin tehdä enemmän EU:ssa. On löydettävä uusia tapoja auttaa Ukrainaa ja kehittää eurooppalaista puolustusteollisuutta, Orpo lisäsi.

EU:N tulevassa rahoituskehyksessä tulisi Kallaksen mukaan olla myös puolustukseen ja Ukrainan tukemiseen suunnattuja määrärahoja. Hän vakuutti, että Viro jatkaa tukeaan. Suhteessa bruttokansantuotteeseen Viron tuki on ollut 1,3 prosenttia.

- Me olemme antaneet paljon, ja joskus mietin, että jos olisimme antaneet kaiken tämän jo tammikuussa 2022, niin miten tulos voisi olla toisenlainen. On totta, että meidän täytyy myös kehittää puolustusteollisuuttamme niin, että me voimme täydentää omia varastojamme, Kallas sanoi.

Orpo mainitsi, että Suomen tuki Ukrainalle nousee 1,92 miljardiin euroon, josta 1,3 miljardia on sotilaallista apua.

Kallas totesi, että EU-maiden on valmistauduttava seisomaan Ukrainan rinnalla pitkään.

- Meidän on jatkettava Venäjän maksaman hinnan nostamista ja rajoitettava sen kykyä rahoittaa sotakoneistoaan. Me olemme tehneet esityksiä EU:n seuraavaa pakotepakettia varten, jotka tähtäävät tehostamaan toimeenpanoa estämään pakotteiden kiertämistä. Venäjän sotarikoksista johtuen tavoitteena tulee olla täysi kauppasaarto Venäjää vastaan, Kallas linjasi.

Nina Törnudd / STT