Viron pääministeriltä kommentit Venäjän tilanteen vuoksi

Kallas kirjoittaa tviitissään, että Viro seuraa tilanteen kehittymistä Venäjällä tarkkaan ja vaihtaa tietoja liittolaistensa kanssa.

Hän sanoo, ettei Virolle ole suoraa uhkaa tilanteessa.

– Rajaturvallisuutta on vahvistettu.

Estonia is closely following the development of the situation in Russia and exchanging information with allies.

I can assure that there is no direct threat to our country.

Border security has been strengthened. I also urge our people not to travel to any part of Russia.

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 24, 2023