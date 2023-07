Virossa vieraileva pääministeri Orpo: Suomi osallistuu Vilnan Nato-huippukokouksen ilmavalvontaan

– Me työskentelemme jatkossa yhä tiiviimmin yhdessä ollessamme saman sotilasliiton Naton jäseniä, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpo myös totesi Suomen osallistuvan ensi viikolla alkavan Naton Vilnan huippukokouksen ilmavalvontaan.

SUOMEN uuden hallituksen Orpo kuvasi olevan sitoutunut eurooppalaiseen yhteistyöhön.

– Me olemme EU-myönteisiä, me olemme Nato-myönteisiä ja me kunnioitamme oikeusvaltioperiaatteita. Me keskitymme erityisesti Suomen ja suomalaisten turvallisuuden lisäämiseen ja talouden korjaamiseen kunnianhimoisella uudistusohjelmalla.