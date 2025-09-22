VM alensi kasvuennustettaan – kotitaloudet säästävät

Valtiovarainministeriö (VM) on alentanut tämän vuoden kasvuennustettaan. Vielä keväällä VM odotti Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,3 prosentilla, tänään julkaistussa ennusteessa bkt:n katsotaan kasvavan yhdellä prosentilla. Demokraatti Demokraatti

Ministeriö on laskenut myös ensi vuoden kasvuennustetta 0,2 prosenttiyksiköllä 1,4 prosenttiin.

VM:n mukaan Suomen talous on toipunut hitaasti, mutta merkkejä vauhdikkaammasta kasvusta on näkyvissä. Inflaation selvä hidastuminen ja korkojen lasku ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa.

Talouden epävarmuus ja heikko työllisyystilanne on ministeriön mukaan kuitenkin toistaiseksi ohjannut kotitalouksien lisätuloja enemmän säästämiseen kuin kulutukseen.

Julkinen velkasuhde vakiintuu vaalikauden taitteessa hetkellisesti mutta ei pysyvästi, arvioi valtiovarainministeriö ennusteessaan.

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteena on laskea julkisen talouden alijäämä -1 prosenttiin bkt:sta vuoden 2027 mennessä. Valtiovarainministeriön tänään julkaistun ennusteen mukaan alijäämä olisi kuitenkin tuolloin -3,4% bkt:sta.

– Eihän tämä tulevaisuus nyt näytä lainkaan sellaiselta, että alijäämä olisi vuonna 2027 yksi prosentti julkisessa taloudessa, ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander totesi ministeriön tiedotustilasuudessa maanantaina.

VM:n tiedotteessan Spolander toteaa julkisen talouden syväkyykyn oikenevan hitaasti.

– Yhteisymmärrys julkisen taloudenpidon tavoitteista ja julkisen velan taittaminen kestävästi alenevalle uralle olisi yhteinen kansallinen saavutus, josta tulevat sukupolvet meitä vielä kiittäisivät.

ENNUSTEEN mukaan Suomen lähihistoriaan nähden reipaskaan talouskasvu ei kykene vakauttamaan velkaa pidempiaikaisesti saatikka kääntämään sitä alenevalle uralle suhteessa bkt:hen.

Ennusteessa velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027 ja kääntyy sen jälkeen välittömästi uudestaan kasvuun. Velkaantumista ei saada hallintaan, jos valtionhallinnon ja paikallishallinnon rahoitusta ei saada lähemmäksi tasapainoa.

Maailmantaloudenepävarmuus on hieman vähentynyt alustavien tullisopimusten myötä. Alkuvuoden tiedot maailmantaloudesta ovat VM:n mukaan myös olleet jonkin verran odotuksia myönteisempiä. Tästä huolimatta epävarmuus on edelleen merkittävää. Epävarmuus ja aiempaa selvästi korkeammat Yhdysvaltojen tullit jarruttavat reaalitulojen nousun ja investointien aikaan saamaa kasvua.

Suomessa viennin kasvua heikentää selvästi Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja euron vahvistuminen, mutta sitä tukee euroalueen toipuminen. Tuonti kasvaa vientiä nopeammin, sillä Suomessa kysynnän kasvu perustuu investointeihin, joissa käytetään merkittävä määrä tuontipanoksia.

Täydennetty klo 11.48.