Voiko ennallistamisasetusta vielä viedä eteenpäin? – ympäristöneuvos löytää kaksi tapaa

EU:n ennallistamisasetus on menettänyt niukan enemmistönsä jäsenmaiden keskuudessa, kun Unkari kääntyi sen kannattajista vastustajien joukkoon ja myös Suomi on asettunut vastustamaan.

Maanantaiksi kaavailtu EU-maiden ympäristöministerien äänestys on peruttu.

Ympäristöneuvos Olli Ojala ympäristöministeriöstä kertoo, että tämänhetkisessä tilanteessa on lähinnä kaksi mahdollista tapaa viedä ennallistamisasetusta eteenpäin. Ensimmäinen on etsiä määräenemmistöä tavalla tai toisella ilman sisältömuutoksia. Toinen on tehdä esitykseen muutoksia, joiden jälkeen aiempaa useammat maat asettuisivat sitä kannattamaan.

- Tämä jälkimmäinen etenemistapa olisi harvinaista ja ympäristöasioissa jopa ennennäkemätöntä. Belgia puheenjohtajamaana parhaiten tietää, mitä suunnittelee. Seuraava EU:n puheenjohtajamaa on Unkari, ja Unkarin suunnitelmista on vaikea tietää, Ojala arvioi.

Ennallistamisasetuksen keskeinen tavoite on, että EU-maat toimivat luontokadon pysäyttämiseksi eli luonnon monimuotoisuuden puolesta. Asetus koskisi muun muassa soita, kosteikkoja, niittyjä, vesistöjä, metsiä ja myös kaupunkeja.

SUOMEN osalta luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille sekä kuusten poistaminen lehdoista.

Aiemmin ainakin Hollanti, Ruotsi ja Italia ovat ilmoittaneet vastustavansa ennallistamisasetusta. Lisäksi eräät EU-maat ovat valmistautuneet pidättäytymään äänestyksestä. Unkari on ollut asetuksen neuvotteluvaiheessa sen puolella, mutta ilmoitti hiljattain kääntyneensä sen vastustajaksi.

Äänestyksessä vaadittava enemmistö on vähintään 55 prosenttia jäsenvaltioiden määrästä ja lisäksi vähintään 65 prosenttia jäsenvaltioiden väestöstä. Isoilla jäsenmailla on siis enemmän painoarvoa kuin pienillä.

SUOMEA edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.). Mykkänen on kertonut muun muassa eduskunnan kyselytunnilla, että Suomi äänestäisi ennallistamisasetusta vastaan.

Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi perjantaina hallituksen aikomuksen äänestää ennallistamisasetusta vastaan. Valiokunnassa oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ehdottivat asetuksen hyväksymistä, mutta jäivät vähemmistöön.

Jo aiemmin Suomen kantana on ollut äänestyksestä pidättäytyminen, mikä sekin on pois vaaditusta määräenemmistöstä.

- On siinä poliittinen vivahde-ero, Ojala toteaa.

- Hallitus tekee poliittista kokonaisharkintaa, enkä ole oikea henkilö arvioimaan, mitkä asiat painavat lopullisessa suhtautumisessa.

Ojalan mukaan ennallistamisasetuksen neuvotteluvaiheessa oli paljonkin huolta Suomen metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksista. Soita on Suomessa ojitettu paljolti siksi, että suo on saatu kuivatettua metsämaaksi.

Toinen keskeinen ongelma ovat ennallistamiseen liittyvät kulut. Ympäristöministeri Mykkänen on arvioinut, että asetuksen velvoitteet ja kustannukset painottuvat kohtuuttomalla tavalla Suomeen verrattuna useimpiin muihin maihin.

Elina Korkee / STT