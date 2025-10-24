Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.10.2025 13:21 ・ Päivitetty: 24.10.2025 13:21

Von der Leyen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen

LKS 20251024 European Commission President Ursula Von der Leyen speaks during a press conference as part of the European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels, on October 23, 2025. LEHTIKUVA / AFP / NICOLAS TUCAT
Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Brysselissä 23. lokakuuta.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen ja tapaa Pohjoismaiden pääministereitä Tukholmassa ensi tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Komissio kertoi asiasta tiedotteessa.

Vierailun aiheita ovat kilpailukyky, puolustusvalmius ja arktiset kysymykset.

Von der Leyen matkustaa Ruotsiin jo maanantaina illastamaan ruotsalaisministereiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Tiistaiaamuna komission puheenjohtaja kokoustaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Färsaarten ja Grönlannin pääministereiden sekä Ahvenanmaan maaneuvoksen kanssa. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Tiistaina von der Leyen myös pitää puheen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Ruotsin valtiopäivillä.

