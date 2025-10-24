Politiikka
24.10.2025 13:21 ・ Päivitetty: 24.10.2025 13:21
Von der Leyen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen ja tapaa Pohjoismaiden pääministereitä Tukholmassa ensi tiistaina.
Komissio kertoi asiasta tiedotteessa.
Vierailun aiheita ovat kilpailukyky, puolustusvalmius ja arktiset kysymykset.
Von der Leyen matkustaa Ruotsiin jo maanantaina illastamaan ruotsalaisministereiden ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Tiistaiaamuna komission puheenjohtaja kokoustaa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Färsaarten ja Grönlannin pääministereiden sekä Ahvenanmaan maaneuvoksen kanssa. Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).
Tiistaina von der Leyen myös pitää puheen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Ruotsin valtiopäivillä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.