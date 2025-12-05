Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.12.2025 11:31 ・ Päivitetty: 5.12.2025 11:38

Vornaselle kova tuomio katuammuskelusta ja nujakoinnista

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kansanedustaja Timo Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen huhtikuisesta katuampumisepisodista.

Demokraatti

Demokraatti

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Päihtynyt Vornanen oli nujakoinut helsinkiläisbaarissa itselleen tuntemattomien miesten kanssa ja myöhemmin ampunut kadulla omasta mielestään hätävarjeluksi yhden laukauksen maahan. Baaripainista Vornanen sai nyt pahoinpitelytuomion.

Käräjäoikeuden mielestä riitatilanne myöhemmin baarin ulkopuolella ei ollut niin vaarallinen tai uhkaava, että Vornasen olisi ollut tarpeellista siinä ampua tai edes osoitella ihmisiä aseella. Vornasen menettelyä ei voitu pitää oikeutettuna hätävarjeluna, oikeus sanoo perusteluissaan.

Hän sai tuomion laittomasta uhkauksesta ja aseen varomattomasta käsittelystä.

Syyte vaaran aiheuttamisesta kaatui, sillä rikosteknisen tutkimuksen mukaan Vornasen 6,35 -millisen taskuaseen luoti ei jalkakäytävään osuessaan vaarantanut muita.

OIKEUS katsoi lisäksi Vornasen syyllistyneen lisäksi ampuma-aserikkomukseen, sillä hänellä ei ollut hyväksyttävää syytä kuljettaa asetta patruunoineen julkisella paikalla, ravintolassa ja päihtyneenä, vaikka hänellä olikin aseeseen hallussapitolupa.

Vornasen kotoa löytyi etsinnässä myös starttiaseita ja sellaisia kiväärinlippaita, jotka nykyisen aselain mukaan tarvitsevat hallussapitoluvan.

Poliisina työskennelleen Vornasen olisi pitänyt ammattinsa perusteellakin tietää jo vuonna 2019 tapahtuneista aselain muutoksista, joten näiden esineiden omistaminen katsottiin ampuma-aserikokseksi.

KAIKKI TUOMIOT yhteenlaskettuna Vornasen rangaistukseksi tuli kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta sekä runsaat vahingonkorvaukset nujakoinnin osapuolille. Hän menetti myös aseensa valtiolle.

Vornasen kiistakumppaneina olleet miehet eivät saaneet rangaistuksia. Vornanen oli väittänyt yhden miehen uhanneen hänen ja perheensä henkeä, mutta oikeus ei löytänyt tästä näyttöä.

Oikeuden päätös oli yksimielinen. Vornanen ei ole ilmoittanut, aikooko hän valittaa päätöksestä. Hän kiisti aiemmin oikeudessa syyllistyneensä kuvattuihin rikoksiin.

Syyttäjä on medialle kertonut olevansa tyytyväinen ratkaisuun.

