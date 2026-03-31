Työmarkkinat

31.3.2026 08:41 ・ Päivitetty: 31.3.2026 08:41

VR jatkaa saneerausta: nyt vuorossa ratapiha- ja tavarajunaväki

Tavarajunakuljettajat saattavat selvitä saneerauksesta pitkillä lomautuksilla, VR sanoo.

VR sanoo aloittavansa muutosneuvottelut työntekijöiden vähentämiseksi teollisuuden logistiikkapalveluista ja ratapihojen kunnossapitotoiminnoista.

Demokraatti

Kohteena ovat muun muassa ratapihojen työntekijät, asentajat ja toimihenkilöt sekä teollisuuden lasteja vievät veturinkuljettajat, yhteensä 1400 ihmistä.

Yhtiön tiedotteen mukaan saneeraus voi johtaa enintään 110:n työpaikan katoamiseen, ja tavaraveturikuljettajille seurauksena voi olla maksimissaan kolmen kuukauden lomautuksia.

SANEERAUSTARPEITA VR perustelee tiedotteessaan muun muassa metsäteollisuuden kuljetusten vähenemisellä. Teollisuuden nykyinen heikentynyt suhdannetilanne näkyy heti lastimäärien pienentymisenä.

Kunnossapitotoimintojakin pitää yhtiön mukaan tehostaa markkinatilanteen muuttuessa.

Viime vuonna VR kertoi kuljettaneensa 28,4 miljoonaa tonnia rahtitavaraa, mutta tämän vuoden näkymistä ei ole varmuutta.

