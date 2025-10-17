Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

17.10.2025 06:43 ・ Päivitetty: 17.10.2025 06:43

VR laseroi junissaan 10 000 ikkunaa – parantaa mobiilidatan kuuluvutta

LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

VR kertoo aloittavansa kaukojunien ikkunoiden laseroinnin parantaakseen puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Matkapuhelinten kuuluvuutta junassa haittaa VR:n mukaan junarungon radiosignaalien heikko läpäisevyys sekä nopea vauhti tukiasemien ohi. Laseroinnilla ikkunoihin poltetaan kuviointi, jolla edistetään tukiasemien signaalin läpäisyä junaan.

-  Laserointi parantaa puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa vähentämällä ikkunalasin aiheuttamaa signaalin vaimenemista. Tämä tarkoittaa, että radiosignaalit pääsevät paremmin junan sisälle, selventää VR:n hankejohtaja Jonas Eriksson tiedotteessa.

Hanke käynnistyy VR:n mukaan marraskuussa. Kahden vuoden aikana laseroidaan noin 10  000 ikkunaa. Erikssonin mukaan laserointi tehdään junavaunujen huoltojen yhteydessä ja ensimmäiset laseroidut vaunut ovat liikenteessä jo tämän vuoden lopulla.

Aiemmin VR on investoinut viisi miljoonaa euroa tehokkaampaan wifi-yhteyteen.

VR muistuttaa, etteivät ikkunoiden laserointi ja wifi-yhteyden parannus kuitenkaan yksinään takaa kuuluvuutta, jos teleoperaattoreiden tukiasemia ei ole riittävästi radan varrella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
15.10.2025
Vasemmiston vaikea valinta: luottaako velkajarruun vai talouden taikavoimiin?
Lue lisää

Ville Skinnari

Kolumnit
15.10.2025
Ville Skinnari: EU:n velkajarru tarvitsee tuekseen myös kaasukahvan
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
16.10.2025
Teatteriarvio: Kasvu-urassa vai kusessa – Kom-teatterin talousfoorumi on hilpeästi kaoottinen
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
16.10.2025
Työelämän hyväksikäyttö on kansallinen häpeä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU