VR:n liiketulos painui liki 15 miljoonaa euroa tappiolle – koronapandemia on vaikuttanut erityisesti työmatkaliikenteeseen

VR:n liiketulos painui tammi-maaliskuussa lähes 15 miljoonaa euroa tappiolle. Vuosi sitten liikevoitto oli hieman alle 13 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui yli 18 prosenttia vajaaseen 190 miljoonaan euroon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä liiketuloksen ja liikevaihdon heikentymiseen on koronapandemia, joka on vähentänyt junamatkustamista. Pandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti työmatkaliikenteeseen.