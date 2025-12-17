VTV antoi tylyn arvion: Hallitus ei onnistu taloustavoitteissaan

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV laskee, ettei Petteri Orpon (kok) hallitus enää pysty pääsemään tavoitteisiinsa julkisen talouden tervehdyttämisessä ja työllisten määrässä – ellei kirjaimellisesti ihmeitä tapahdu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viraston keskiviikkona julkaisemassa finanssipolitiikan valvontaraportissa sanotaan, että tämänhetkisten talousennusteiden perusteella hallitus ei saavuta lupaamiaan tavoitteita julkisen talouden alijäämästä eikä velkasuhteen kääntämisestä.

Hallituksen finanssipoliittiset tavoitteet eivät toteudu, VTV sanoo selkosuomella.

– Hallituksen yhden prosentin rahoitusasematavoitteen saavuttaminen ei ole realistista, vaan sen odotetaan pysyvän yli kolmen prosentin tasolla, raportissa todetaan.

RAPORTIN mukaan velkasuhteen kasvu vakautuu hetkellisesti vaalikauden lopulla, mutta se saavutetaan valtion eläkerahastosta otetulla kertaluontoisella miljardituloutuksella.

Tätä VTV pitää keinotekoisena kikkailuna, koska nettovelkasuhde pysyy muuttumattomana. Toimi ei paranna julkisen talouden kestävyyttä, VTV tylyttää.

Myöskään tavoite lisätyöllisten määrästä ei toteutuisi näillä eväillä.

PERUSSYY HUONOON kehitykseen löytyy pitkälti kansainvälisistä ja kotimaisista suhdanteista, joissa on ollut paljon negatiivisia yllätyksiä muun muassa Yhdysvaltain tullioikkujen takia.

Ensi vuodelle on ennustettu orastavaa kasvua niin viennissä kuin kotimaisessa kysynnässäkin, mutta siitäkään ei ole täyttä varmuutta.

VTV varoittaa, että valtiovarainministeriön tämänsyksyiset ennusteet ensi vuoden talouskehityksestä ovat hyvin optimistisia. Näiden varaan laskeminen tekee sitä seuraavien vuosien kehityksen arvioimisesta vielä haastavampaa.

Viraston mielestä finanssipolitiikkaa pitäisi suunnitella varovaisempien arvioiden mukaan, koska perusteeton toiveikkuus kostautuu helposti.

JULKISEN talouden vahvistamista pitää jatkaa monivuotisella, ylivaalikautisella lähestymistavalla, sanoo vanhempi ekonomisti Matthias Strifler VTV:n tiedotteessa.

Strifler kehuu myös puolueiden sopua parlamentaarisesta velkajarrusta.

VTV suosittelee myös, että puolueet sopisivat jo etukäteen kestävistä rahoitusjärjestelyistä puolustusmenojen jatkuvan kasvun varalta.