Vuoden valtuutettu -finalisti Rebecca Åkers: ”Tulevaisuusinvestoinneissa olemme Mustasaaressa hyviä – voimme panostaa vielä enemmän vihreään siirtymään”

28-vuotias mustasaarelainen Rebecca Åkers on finalisti Demokraatin ja SDP:n Vuoden valtuutettu -kilpailussa.

Rebecca Åkers on toiminut Mustasaaressa SDP:n kunnanvaltuutettuna syksystä 2020, jolloin hän nousi varavaltuutetun paikalta varsinaiseksi valtuutetuksi. Hän on yhdyskuntarakentamisen valiokunnan jäsen ja toimii Suomen ruotsinkielisten sosialidemokraattien FSD:n hallituksessa. Hän työskentelee hyvinvointipalvelujen koordinaattorina Vaasan kaupungilla.

Miksi lähdit kuntapolitiikkaan – millaisiin asioihin haluat vaikuttaa?

– Lähdin politiikkaan 17-vuotiaana, koska erityisesti ihmisoikeuskysymykset kiinnostivat minua paljon. Erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet kiinnostivat, koska silloin ei vielä ollut tasa-arvoista avioliittolakia.

– Olin myös saanut henkilökohtaista kokemusta sosiaalisesta turvaverkosta, kun jouduimme perheen taloudellisten ongelmien takia käyttämään kunnan palveluja tosi paljon – tarvitsimme esimerkiksi kriisiasuntoa. Huomasin, että nämä palvelut ovat tosi tärkeitä ja haluan olla mukana turvaamassa ja kehittämässä niitä niin, että niitä on myös tulevaisuudessa. Siksi lähdin politiikkaan. Demarit oli aika selkeä valinta, koska arvot ovat samanlaiset kuin minun. Luin esitteet ja tulin jäseneksi omasta aloitteesta.

Vuoden valtuutettu 2023 Demokraatin ja SDP:n kilpailussa etsitään aktiivista, yhteishenkeä luovaa, yhteistyökykyistä, kuntalaisia kuuntelevaa ja innostavaa SDP:n kunnan- tai kaupunginvaltuutettua

Kilpailun viisi finalistia esitellään Demokraatissa

Voittaja valitaan kaikille avoimella äänestyksellä

Äänestys alkaa vasta, kun viimeinen finalisti on esitelty

Vuoden valtuutettu 2023 palkitaan komealla tittelillä sekä tuhannen euron matkalahjakortilla ja hänestä tehdään pitkä henkilöhaastattelu Demokraattiin

Sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa. Millainen on tulevaisuuden Mustasaari?

– Meillä on aika matala työttömyys, korkea yrittäjyys – taloudellinen tilanne on aika hyvä. Silti on kehitettävää esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevien tilanteessa. Vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa lisää. Niitä on vapaana tällä hetkellä niin vähän, että jollet voi ostaa omaa asuntoa, joudut muuttamaan Vaasaan. Myös joukkoliikennettä on kehitettävä.

– Tulevaisuusinvestoinneissa olemme hyviä. Voimme panostaa vieläkin enemmän vihreään siirtymään. Kiertotalouteen on panostettu aika paljon. Se on tärkeää ja uskon, että meillä on siihen paljon osaamista. Osana Vaasan seudun kehitysyhtiötä olemme mukana siihen liittyvissä hankkeissa ja projekteissa. Olen ekonomi, joten mietin sitä, miten yrityksiä voidaan tukea sosiaalisella tavalla.

Mikä on supervoimasi valtuutettuna, missä olet erityisen hyvä?

– Olen hyvä aloitteenkirjoittaja. Aloitteet ovat hyvä tapa saada uutta ajattelua kunnan toimintaan ja saada minulle tärkeät asiat ja teemat esiin ja läpi. Omien ajatusten läpi saaminen muutoin olisi vaikeaa, koska olen ainoa demari valtuustossa. Jos teet kivoja aloitteita, toiset puolueet haluavat tukea sinua.

– Olen monta kertaa kirjoittanut hyviä aloitteita, joista muutkin ovat innostuneet niin, että haluavat allekirjoittaa ne. Olen kirjoittanut noin 15 aloitetta ja saanut monta niistä läpi. Esimerkiksi maksuton koulukuljetus lapsille, joilla on kaksi kotiosoitetta, anonyymi rekrytointi, lisää sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun, kunnan verkkosivujen kääntäminen englanniksi ja kunnan tilojen tarjoaminen yhdistyksille maksutta.

Hän on hyvin sosialidemokraattinen nuori, mikä näkyy kaikissa ideoissa, joita hän on valtuustossa esittänyt.

Rebecca Åkersia Vuoden valtuutettu -kilpailuun esitti Mustasaaren sosialidemokraattien aloitteesta puolueosaston puheenjohtaja Martti Suomi. Hän kuvailee Mustasaaren valtuuston ainoana demarivaltuutettuna toimivaa Åkersia nopeaksi ajattelijaksi, joka on innokas pitämään puheenvuoroja valtuustossa ja ahkera tekemään aloitteita.

– Hän on myös hyvin sosialidemokraattinen nuori, mikä näkyy kaikissa ideoissa, joita hän on valtuustossa esittänyt. Hän on tehnyt muun muassa aloitteen anonyymistä rekrytoinnista – siitä, että kunnan työhönotossa hakemuksessa esitellyt kyvyt ratkaisevat, eikä valitsija pääse arvioimaan hakijaa esimerkiksi ihon värin tai suvun perusteella, Suomi kertoo.

Suomi nostaa esiin Åkersin monista aloitteista myös aloitteen maksuttomasta koulukuljetuksesta lapsille, jotka asuvat vuoroin toisen vanhemman luona.

– Nykyisin on erittäin usein uusperheitä, joissa lapsilla voi olla äiti yhdessä osoitteessa ja isä toisessa. Åkers teki aloitteen, että lapsella pitäisi olla mahdollisuus saada kyyti kumman vanhemman osoitteesta tahansa, Suomi kertoo.

Suomi pitää myös merkittävänä, että Åkers on vastikään valmistunut ekonomiksi. Vastavalmistuneena ekonomistina Åkersin taloustietämys on hyvä, mistä on hyötyä valtuutetun tehtävässä, Suomi kiteyttää.

Martti Suomi on itse toinen varavaltuutettu Mustasaaressa ja käy mielenkiinnolla seuraamassa valtuuston kokouksia lehteriltä. Hän kiittelee, että Åkers pitää puheenvuoron joka kokouksessa.

– Hän puhuu hyvin, vilkkaasti ja nuoresta iästään huolimatta hän pitää jopa pitkiä puheenvuoroja. Innokkuudesta kertoo, että kerran puheenjohtaja keskeytti hänen puheensa, Suomi kuvailee.

Rebecca Åkers nousi varavaltuutetusta varsinaiseksi valtuutetuksi syksyllä 2020, kun valtuutettuna aiemmin toiminut Annika Tetrault (sd.) muutti toiselle paikkakunnalle. Seuraavissa kuntavaaleissa Åkers nappasi mainitsemisen arvoisen äänisaaliin, Suomi kertoo.

– Hän sai kuntavaalissa yli kaksisataa ääntä, joka oli demarien saralla aika poikkeuksellinen äänimäärä. Aikaisemmin suurimmat äänimäärät ovat olleet hiukan yli sata ääntä. Hän tuli siis valituksi kaksinkertaisella äänimäärällä aiempaan nähden, Suomi kehaisee.

Åkersin nykyisistä tehtävistä Suomi nostaa esiin muun muassa puolueosaston – Korsholms svenska socialdemokratiska förening – puheenjohtajuuden. Åkers on myös Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsen.

